Шэй Гилджес-Александер бросил мяч в Николу Йокича и получил технический

Гилджес-Александеру выписали техническое замечание за бросок мяча в Йокича.

В одном из моментов матча против «Оклахомы» центровой «Денвера » Никола Йокич встретил центрового Айзейю Хартенштайна, оттолкнув соперника, после чего тот оказался на полу.

Прозвучал свисток судей, однако защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер продолжил ведение, а затем бросил мяч в Йокича.

По итогам эпизода Гилджес-Александер получил техническое замечание, Йокичу выписали обычный фол.