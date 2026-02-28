Шэй Гилджес-Александер бросил мяч в Николу Йокича и получил технический
Гилджес-Александеру выписали техническое замечание за бросок мяча в Йокича.
В одном из моментов матча против «Оклахомы» центровой «Денвера» Никола Йокич встретил центрового Айзейю Хартенштайна, оттолкнув соперника, после чего тот оказался на полу.
Прозвучал свисток судей, однако защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер продолжил ведение, а затем бросил мяч в Йокича.
По итогам эпизода Гилджес-Александер получил техническое замечание, Йокичу выписали обычный фол.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Губастый клоун! Влетел локтем в Йокича , а потом судье показывает что его толкал серб..
Губастый клоун! Влетел локтем в Йокича , а потом судье показывает что его толкал серб..
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Адилет-Туалет..
Хартенштайн влетел в Йокича и упал, а потом ШГА выставил свой локоть, чтобы продать фол (опять серые схемы в защите). Тьфу на эту вашу Оклахому.
Ох уж эта Охламоновка. Надеюсь, в этом ПО их будут судить, как всех. Надо прикрывать эту лавочку вседозволенности
Ох уж эта Охламоновка. Надеюсь, в этом ПО их будут судить, как всех. Надо прикрывать эту лавочку вседозволенности
Комментарий скрыт
Это теперь называется "жёстко встретил"
Вот такие вот теперь МВП. Вот такой вот сейчас баскетбол. Наслаждайтесь. В это видео можно поставить Хардена, Дончича, Леброна, Ривза. Поменяется только раскраска персонажа.
Вот такие вот теперь МВП. Вот такой вот сейчас баскетбол. Наслаждайтесь. В это видео можно поставить Хардена, Дончича, Леброна, Ривза. Поменяется только раскраска персонажа.
Они хоть и конусы, но отзащищались бы без фола
Не знаю, слишком все мягко. Я бы двоим отпустил грехи.
Губашлёп цветной, когда сидел на скамейке в овертайме, ехидно смеялся в полотенце, очень надеюсь и буду молиться, что-бы эти клоуны не вышли в финал
Йокич ну настолько плох в защите, что аж сам продавец штрафных бомбанул что ничего не получается.
Надеюсь в по проиграют, и на Олимпиаде тоже
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем