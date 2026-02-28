0

Норман Пауэлл пропустит минимум 1 неделю с растяжением мышц паха

Пауэлл получил повреждение и выбыл минимум на 1 неделю.

Звездный защитник «Майами» Норман Пауэлл получил растяжение мышц паха и выбыл как минимум на неделю.

Пауэлл травмировался в первой половине матча, который «Майами» проиграл в гостях «Филадельфии». МРТ подтвердила растяжение 1-й степени, и в «Хит» сообщили, что на данный момент состояние Пауэлла будет оцениваться от недели к неделе.

Пауэлл – лучший бомбардир «Майами» в текущем сезоне, набирающий в среднем 22,5 очка за игру. «Хит» имеют результат 22-16, когда он набирает не менее 19 очков, и 9 побед при 13 поражениях, когда он набирает меньше или вообще не играет.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoМайами
logoНБА
logoНорман Пауэлл
травмы
Рекомендуем