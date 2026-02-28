Несмолкающая сирена прервала матч «Детройта» и «Кливленда» на 18 минут

Игра «Кэвс» и «Пистонс» встала на паузу из сломавшейся сирены.

Матч между «Детройтом » и «Кливлендом » был прерван на 18 минут в третьей четверти из-за непрерывной сирены, сломавшейся из-за скачка напряжения.

Во время тайм-аута при счете 65:64 в пользу «Пистонс» (матч завершился их победой в овертайме со счетом 122:119) прозвучал сигнал, призывающий команды вернуться на площадку. Однако сирена продолжала реветь, несмотря на отчаянные попытки персонала «Литтл Сизарс-арены» ее отключить.

Команды вернулись на скамейки запасных на несколько минут, а затем им велели снова выйти на паркет для разминки. Спустя 13 минут сотрудники арены отключили все центральное табло, и сирена замолкла под громкие аплодисменты болельщиков. Когда игра возобновилась, судейская бригада использовала ручную сирену.

Судьи пригласили главных тренеров команд на середину площадки для краткого обсуждения, после чего объявили, что матч продолжится без основного табло. Однако вскоре после возобновления игры оно снова заработало.