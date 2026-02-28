Егор Дёмин набрал 5 очков в проигранном матче с «Бостоном»

Дёмин провел слабую игру против «Селтикс».

Защитник «Бруклина » Егор Дёмин отметился 5 очками в матче против «Бостона ».

Россиянин провел на паркете 22 минуты и попал 2 из 4 бросков с игры, 1 из 3 трехочковых, добавив к этому 2 передачи при 1 потере.

«Нетс» потерпели разгромное поражение (111:148), в то время как «Селтикс» показали свой лучший процент попаданий с игры за сезон (66,7%, 52 из 78).