Егор Дёмин набрал 5 очков в проигранном матче с «Бостоном»

Дёмин провел слабую игру против «Селтикс».

Защитник «Бруклина» Егор Дёмин отметился 5 очками в матче против «Бостона».

Россиянин провел на паркете 22 минуты и попал 2 из 4 бросков с игры, 1 из 3 трехочковых, добавив к этому 2 передачи при 1 потере.

«Нетс» потерпели разгромное поражение (111:148), в то время как «Селтикс» показали свой лучший процент попаданий с игры за сезон (66,7%, 52 из 78).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
ох уж эта великолепная связка разыгрывающих, где один из них просто стоит в углу всю игру
А чего вы ожидали от команды которая взяла 5 молодых в первом раунде, в команде где куча позиций пересекаются, где еще добавился Портер без мозгов играющий чисто на стату и пасующий только на своих братков, благо Мартина и Томаса убрали из той банды
Критики злого Портера, мешающего развиваться нашему солнышку, доставляют)))
Очень странно Бруклин развивает своего топового новичка.
Они Траоре развивают. Видимо, такой план. Егор должен в защите развиваться. Иногда получается.
В позапрошлой игре сыграл 30 минут, вчера 25, сегодня 21 минуту. Ну прямо качественное и многостороннее развитие игрока. Когда я писал что ему с такой игрой минуты начнут резать, меня минусили.
Резать минуты начали, потому что игры идут день в день. Плюс играют они так, что мусорное время начинается за 5 минут.
Траоре в последних играх сыграл в минутах: 35, 28, 30, 25. Игры день в день и мусорное время не при чем?
Ну как можно так излагать? Бостон разгромил Бруклин с 5 очками Дёмина? Очки Дёмина в данной конструкции какое отношение к разгрому Бостона имеют? Вам какие-то корпоративные стандарты не позволяют грамотно формулировать тексты?
а напрашивалось - "Бостон разгромил Бруклин Дёмина".
Даже если Бруклин получит топ 3 пик в этом году, им это не поможет никак. Весь состав - хлам. Тренер непонятно что делает и о чем думает. Из пяти пиков этого года, только 2 игрока более менее имеют потенциал закрепиться в лиге. Сомневаюсь, что к ним пойдет кто-то серьезный из свободных агентов. Выменять Портера тоже, боюсь, на что-то интересное не получится. Не знаю, что может помочь Бруклину.
Бруклин в целом закончил играть в этом году - Дёмин вместе с ним. Характера не хватает - наглости и в целом команда играет само по себе. С учетом сколько молодых в команде и сколько еще с драфта придет ему и 18-20 минут уже могут не давать
У Бруклина сложный календарь на оставшиеся игры и скорее всего всё будет идти примерно так же как и сейчас. План простой - топ пик драфта и активное межсезонье.
Тенденция для Егора прямо скажем немного удручающая, задействование в атаке становится минимальным, в защите он играет чаще против габаритных ребят вроде Брауна, которые без особых проблем справляются с Егором.
Если это часть развития и работы над эго - может и сойдёт, но я больше верю в то, что ТШ решает свои задачи и не рассчитывает на Егора в той степени как это было в начале сезона
Наметился немного спад, после матча звезд.
Смелости действий не хватает.
Мяч не дают.

Тренер пробует различные сочетания — мы же не видим, что там на тренировках происходит

Тут только время покажет — потенциал у Егора точно есть.
Там нет тренировок особо, они по 4ре игры за неделю играют
Если отмотать всего на 2 месяца назад. Мяч у Егора (не безупречно, но без частых фатальных ошибок и с хорошей позиционной атакой), команда декабрь начало января на подъёме, отличная защита, несколько побед. А потом команду развалили. Ок, не получилось продать Портера. Почему Мэнн сидит, хотя он круче Траоре во всем, включая серьезную зарплату? Ок, вы полтора месяца держите Траоре разыгрывающим основным, и это полтора месяца позора . Почему Клауни, Портер, Траоре, Клэкстон упорно не видят Егора и им никто не вставляет пистон? Да потому что всем похрн уже, все, включая тренеров, видят что это цирк, политика и бабло, а не спорт.
как по мне - это идея тренера. лишить Егора трешек, чтобы он начал сам себе моменты создавать. чтобы шел в проходы, чтобы лез под кольцо, чтобы боролся за подборы и мусорные очки. ну и плюс Портер. Они с Егором похожи по своему функционалу, оба застряли между позициями, 6*8 пг и 6,*10 сф. из Портера, по хорошему, надо лепить второго Новитцки, но он слишком дрыщавый, свой щит отдаст в 9 из 10, а для сф у него нет скорости и, что самое главное, навков игры в защите. ну а Егору качаться и качать лей апы, иного пути нет.
