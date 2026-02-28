Егор Дёмин набрал 5 очков в проигранном матче с «Бостоном»
Дёмин провел слабую игру против «Селтикс».
Защитник «Бруклина» Егор Дёмин отметился 5 очками в матче против «Бостона».
Россиянин провел на паркете 22 минуты и попал 2 из 4 бросков с игры, 1 из 3 трехочковых, добавив к этому 2 передачи при 1 потере.
«Нетс» потерпели разгромное поражение (111:148), в то время как «Селтикс» показали свой лучший процент попаданий с игры за сезон (66,7%, 52 из 78).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
Тенденция для Егора прямо скажем немного удручающая, задействование в атаке становится минимальным, в защите он играет чаще против габаритных ребят вроде Брауна, которые без особых проблем справляются с Егором.
Если это часть развития и работы над эго - может и сойдёт, но я больше верю в то, что ТШ решает свои задачи и не рассчитывает на Егора в той степени как это было в начале сезона
Смелости действий не хватает.
Мяч не дают.
Тренер пробует различные сочетания — мы же не видим, что там на тренировках происходит
Тут только время покажет — потенциал у Егора точно есть.