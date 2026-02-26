Андрей Ватутин: «ЦСКА рассматривает подписание шестого легионера, но только если он реально усилит команду»

ЦСКА рассматривает возможность подписания еще одного легионера.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что клуб рассматривает возможность подписания шестого легионера. При этом клуб подпишет игрока только в том случае, если он реально усилит команду.

«Мы изначально, перед сезоном, не планировали подписывать до января-февраля шестого легионера. Возможность подписать мы рассматриваем, но подписания ради подписания не будет. Сейчас мы анализируем рынок и примерно понимаем, что хотим видеть, но решения выйти на рынок и искать определенный типаж игрока нет.

Есть время посмотреть, кто появится из игроков на этом рынке, потому что это всегда улица с двусторонним движением: помимо твоих желания и возможностей, должен быть человек, который вызывает твой интерес, и ты понимаешь, что он может прийти и тебя усилить. Пока это открытая история, и время для принятия решения есть. Торопиться не надо», – заявил Ватутин в новом выпуске проекта «Забойный овертайм».

В составе ЦСКА сейчас пять иностранных игроков. В Единой лиге ВТБ действует лимит «6-6», который не позволяет иметь более шести легионеров в заявке за сезон.