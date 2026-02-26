  • Спортс
  • Андрей Ватутин: «ЦСКА рассматривает подписание шестого легионера, но только если он реально усилит команду»
1

ЦСКА рассматривает возможность подписания еще одного легионера.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что клуб рассматривает возможность подписания шестого легионера. При этом клуб подпишет игрока только в том случае, если он реально усилит команду.

«Мы изначально, перед сезоном, не планировали подписывать до января-февраля шестого легионера. Возможность подписать мы рассматриваем, но подписания ради подписания не будет. Сейчас мы анализируем рынок и примерно понимаем, что хотим видеть, но решения выйти на рынок и искать определенный типаж игрока нет.

Есть время посмотреть, кто появится из игроков на этом рынке, потому что это всегда улица с двусторонним движением: помимо твоих желания и возможностей, должен быть человек, который вызывает твой интерес, и ты понимаешь, что он может прийти и тебя усилить. Пока это открытая история, и время для принятия решения есть. Торопиться не надо», – заявил Ватутин в новом выпуске проекта «Забойный овертайм».

В составе ЦСКА сейчас пять иностранных игроков. В Единой лиге ВТБ действует лимит «6-6», который не позволяет иметь более шести легионеров в заявке за сезон.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: «Забойный овертайм»
Угу. А Митрович с Кливлендом прямо уровень. Так усилили, так усилили...
Рекомендуем