«Яннис мощнее, а Вемби более универсален». Сандро Мамукелашвили сравнил своих бывших одноклубников
Центровой «Торонто» сравнил двух суперзвезд НБА.
Центровой «Торонто» Сандро Мамукелашвили, которому довелось выступать в одной команде и с Яннисом Адетокумбо, и с Виктором Вембаньямой, сравнил стиль игры двух суперзвезд НБА.
«Я бы сказал, что Яннис более физически мощный. Именно так он набирает очки: в трехсекундной зоне, за счет силовой игры. Вемби более универсален. Он отлично бросает, умеет играть обеими руками, хорошо действует на средней дистанции», – отметил грузинский баскетболист.
Мамукелашвили провел полтора сезона в «Милуоки», играя вместе с Яннисом Адетокумбо, а затем два с половиной года в «Сан-Антонио», где наблюдал за становлением Вембаньямы.
Опубликовал: opimakh.ilya
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Спасибо тебе огромное, теперь я наконец-то буду их различать
Страшно представить, что будет с лигой, если Вемба достигнет физических свойств Янниса. Хотя грек, когда то, приходил именно таким же щуплым и потом превратился в монстра уровня молодого Шакила.
Страшно представить, что будет с лигой, если Вемба достигнет физических свойств Янниса. Хотя грек, когда то, приходил именно таким же щуплым и потом превратился в монстра уровня молодого Шакила.
Вембаньяма уже сейчас выглядит заметно атлетичней на фоне себя двухлетней давности. Но уровня атлетизма Янниса не достигнет. Виктор важно находить баланс между атлетизмом и пластичностью, иначе будут преследовать травмы.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем