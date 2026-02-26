  • Спортс
  • «Яннис мощнее, а Вемби более универсален». Сандро Мамукелашвили сравнил своих бывших одноклубников
«Яннис мощнее, а Вемби более универсален». Сандро Мамукелашвили сравнил своих бывших одноклубников

Центровой «Торонто» сравнил двух суперзвезд НБА.

Центровой «Торонто» Сандро Мамукелашвили, которому довелось выступать в одной команде и с Яннисом Адетокумбо, и с Виктором Вембаньямой, сравнил стиль игры двух суперзвезд НБА.

«Я бы сказал, что Яннис более физически мощный. Именно так он набирает очки: в трехсекундной зоне, за счет силовой игры. Вемби более универсален. Он отлично бросает, умеет играть обеими руками, хорошо действует на средней дистанции», – отметил грузинский баскетболист.

Мамукелашвили провел полтора сезона в «Милуоки», играя вместе с Яннисом Адетокумбо, а затем два с половиной года в «Сан-Антонио», где наблюдал за становлением Вембаньямы.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Джоша Левенберга в соцсети X
3 комментария
Спасибо тебе огромное, теперь я наконец-то буду их различать
Страшно представить, что будет с лигой, если Вемба достигнет физических свойств Янниса. Хотя грек, когда то, приходил именно таким же щуплым и потом превратился в монстра уровня молодого Шакила.
Страшно представить, что будет с лигой, если Вемба достигнет физических свойств Янниса. Хотя грек, когда то, приходил именно таким же щуплым и потом превратился в монстра уровня молодого Шакила.
Вембаньяма уже сейчас выглядит заметно атлетичней на фоне себя двухлетней давности. Но уровня атлетизма Янниса не достигнет. Виктор важно находить баланс между атлетизмом и пластичностью, иначе будут преследовать травмы.
