«Яннис мощнее, а Вемби более универсален». Сандро Мамукелашвили сравнил своих бывших одноклубников

Центровой «Торонто» сравнил двух суперзвезд НБА.

Центровой «Торонто » Сандро Мамукелашвили , которому довелось выступать в одной команде и с Яннисом Адетокумбо , и с Виктором Вембаньямой , сравнил стиль игры двух суперзвезд НБА .

«Я бы сказал, что Яннис более физически мощный. Именно так он набирает очки: в трехсекундной зоне, за счет силовой игры. Вемби более универсален. Он отлично бросает, умеет играть обеими руками, хорошо действует на средней дистанции», – отметил грузинский баскетболист.

Мамукелашвили провел полтора сезона в «Милуоки», играя вместе с Яннисом Адетокумбо, а затем два с половиной года в «Сан-Антонио», где наблюдал за становлением Вембаньямы.