Сильвен Франсиско: Предложений хватает, но я сфокусирован на «Жальгирисе».

Сильвен Франсиско опроверг слухи о договоренности с «Барселоной» и заявил, что полностью сосредоточен на выступлении за «Жальгирис ».

«Что бы ни происходило, я сфокусирован. Это не имеет значения. Конечно, предложений хватает, но, в конце концов, все под моим контролем. Я просто оставляю эти вопросы агенту, а сам полностью концентрируюсь на баскетболе.

Я вообще об этом не переживаю. Все складывается хорошо, но самое важное – наша цель с ребятами выйти в плей-офф и попасть в «Финал четырех». Вот и все», – сказал Франсиско после матча с «Олимпиакосом».

28-летний разыгрывающий проводит лучший сезон в карьере, набирая в среднем 17,1 очка и 6,6 передачи за матч Евролиги. У него остается еще год контракта с литовским клубом, но договор предусматривает опцию выкупа летом.