10

Лавар Болл: «Ламело и Лонзо сделают «Хорнетс» самой просматриваемой командой в истории НБА»

Лавар Болл хочет увидеть обоих своих сыновей в форме «Шарлотт».

Лавар Болл призвал «Шарлотт» подписать Лонзо Болла, чтобы объединить его с Ламело в одной команде. В подкасте Big Baller Podcast отец братьев Болл заявил, что только вместе его сыновья смогут раскрыть свой истинный потенциал.

«Я никогда не учил их играть поодиночке. Многие подходят ко мне и говорят: «Парни играют отлично, Лавар». А я отвечаю: «Да, они неплохо справляются». Но вы никогда не увидите их в лучшей форме, пока они не будут играть вместе. Пока этого не случится, вы видите лишь краткий проблеск, но вы еще не видели, как они играют в том стиле, которому я их обучил.

Именно это им нужно, чтобы сделать этот шаг … Вы можете спросить кого угодно – они станут самой просматриваемой командой НБА за всю историю.

Я говорю это с учетом того времени, в котором мы живем. Людям уже не нужен ESPN и все эти шоу. Сейчас слишком много стриминга, подкастов и прочего контента. Медийное внимание все равно будет. Вот что я имею в виду под «самой просматриваемой командой за всю историю» – благодаря тому периоду, в котором мы живем, это вполне реально», – сказал Лавар.

Лонзо Болл начал сезон в «Кливленде», затем в результате трехстороннего обмена оказался в «Юте», после чего клуб его отчислил. Сейчас он находится в статусе свободного агента. По слухам, интерес к нему проявляют «Денвер» и «Голден Стэйт».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Kiya Podcast
logoЛамело Болл
logoНБА
logoШарлотт
logoЛонзо Болл
logoЛавар Болл
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
До отца всё ещё не дошло,что Шарлотт даром не нужны твои сыновья и команду будут строить вокруг беляша книппеля
Ответ Maxi Embid
До отца всё ещё не дошло,что Шарлотт даром не нужны твои сыновья и команду будут строить вокруг беляша книппеля
А мне кажется главным будет Миллер пока)
Ответ Maxi Embid
До отца всё ещё не дошло,что Шарлотт даром не нужны твои сыновья и команду будут строить вокруг беляша книппеля
Комментарий скрыт
Лысый шарлатан никак не успокоится
"а вот если бы моих сыновей было 5 в одной команде, они бы выиграли НБА не 2, не 3..."
1й матч то реально должен собрать "кассу", особенно с учётом рывка Шарлотт к плей-офф
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ламело Болл набрал 37 очков за 27 минут, забросив 10 «трешек» (новый рекорд карьеры)
23 февраля, 06:21Видео
Лонзо Болл: «25% «трешек» – дерьмовый показатель. Но я играл не так уж плохо»
18 февраля, 08:15
Множество команд, включая «Голден Стэйт» и «Денвер», изучают медицинские данные Лонзо Болла, прежде чем предложить ему контракт
8 февраля, 04:44
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Лейкерс», «Майами» примет «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 21:09Live
Юдонис Хаслем: «Дело не в Редике, а в игроках «Лейкерс» и в ошибках двух главных звезд»
сегодня, 20:24Видео
Джейлен Дюрен: «Я предельно лоялен, таким вырос. В «Пистонс» мои братья»
сегодня, 19:30
«Сарагоса» не стала продлевать сотрудничество с Джошем Ричардсоном после испытательного срока
сегодня, 19:15
«Голден Стэйт» продлил контракт Ги Сантоса на 3 года и 15 миллионов долларов
сегодня, 18:45
Кенни Эткинсон: «Джеймсу Хардену пока трудно просто вести мяч»
сегодня, 18:34
«Зенит» подписал американского защитника Джонни Джузэнга до конца сезона
сегодня, 17:43Фото
«Бавария» снова интересуется Одедом Каташем
сегодня, 17:30
Никола Миротич, скорее всего, вернется в Испанию летом, «Валенсия» и «Реал» проявляют интерес
сегодня, 16:40
Райан Нембхард подпишет стандартный двухлетний контракт с «Далласом»
сегодня, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Дилан Озетковски и Шейк Милтон застряли в Дубае после поездки на выходных
сегодня, 20:59
«Хапоэль Тель-Авив» пытается срочно вывезти своих легионеров из Израиля, рассматривается вариант морского пути
сегодня, 19:56
Алекса Аврамович поможет сборной Сербии в следующей игре с Турцией 2 марта
сегодня, 19:45
«Его бросок одинаков из любого положения». «Хорнетс» поздравили Кона Книппела с рекордом по трехочковым трибьют-видео
сегодня, 19:06Видео
ФИБА перенесла матчи групп C и D азиатских отборов на чемпионат мира-2027 на июнь из-за конфликта на Ближнем Востоке
сегодня, 18:24
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» победило московское, «Ника» уступила УГМК и другие результаты
сегодня, 18:05
Дарио Шарич набрал 23+7 (8 из 12 с игры) в победном матче против сборной Германии
сегодня, 17:55
«Гран-Канария» продлила контракт Микеля Сальво, несмотря на тяжелую травму колена у форварда
сегодня, 17:15Фото
«Тенерифе» подписал бывшего чемпиона NCAA Кенни Уильямса
сегодня, 17:05Фото
Эргин Атаман: «Кажется, первая победа Турции в Сербии, исторический матч»
сегодня, 15:59
Рекомендуем