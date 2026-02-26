Лавар Болл: «Ламело и Лонзо сделают «Хорнетс» самой просматриваемой командой в истории НБА»

Лавар Болл хочет увидеть обоих своих сыновей в форме «Шарлотт».

Лавар Болл призвал «Шарлотт » подписать Лонзо Болла , чтобы объединить его с Ламело в одной команде. В подкасте Big Baller Podcast отец братьев Болл заявил, что только вместе его сыновья смогут раскрыть свой истинный потенциал.

«Я никогда не учил их играть поодиночке. Многие подходят ко мне и говорят: «Парни играют отлично, Лавар». А я отвечаю: «Да, они неплохо справляются». Но вы никогда не увидите их в лучшей форме, пока они не будут играть вместе. Пока этого не случится, вы видите лишь краткий проблеск, но вы еще не видели, как они играют в том стиле, которому я их обучил.

Именно это им нужно, чтобы сделать этот шаг … Вы можете спросить кого угодно – они станут самой просматриваемой командой НБА за всю историю.

Я говорю это с учетом того времени, в котором мы живем. Людям уже не нужен ESPN и все эти шоу. Сейчас слишком много стриминга, подкастов и прочего контента. Медийное внимание все равно будет. Вот что я имею в виду под «самой просматриваемой командой за всю историю» – благодаря тому периоду, в котором мы живем, это вполне реально», – сказал Лавар.

Лонзо Болл начал сезон в «Кливленде», затем в результате трехстороннего обмена оказался в «Юте», после чего клуб его отчислил. Сейчас он находится в статусе свободного агента. По слухам, интерес к нему проявляют «Денвер» и «Голден Стэйт».