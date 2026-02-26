  • Спортс
  • «Леброн – великий игрок. Кайри хотел его обыграть». Иман Шамперт объяснил, почему Кайри Ирвинг решил покинуть «Кливленд»
6

«Леброн – великий игрок. Кайри хотел его обыграть». Иман Шамперт объяснил, почему Кайри Ирвинг решил покинуть «Кливленд»

Экс-игрок «Кливленда» объяснил мотивы ухода Кайри Ирвинга в 2017 году.

Решение Кайри Ирвинга покинуть «Кливленд» было продиктовано желанием доказать собственное величие. Об этом рассказал его бывший партнер Иман Шамперт в подкасте Club Shay Shay.

«Если вы знаете Кайри, он – из тех, кто равняется на Кобе (Брайанта). Кайри хотел обыграть Леброна. И это нормально. Люди говорят: «Чувак, это было глупо. Я бы объединился с ним». Да, ты бы объединился. Ты из тех, кто предпочитает объединяться. Таков ты. Но Кайри – не такой.

Кайри рассуждал так: «Единственный способ доказать, что я лучший, – это обыграть лучшего. Я должен сразиться с тобой лицом к лицу. Я не могу объединиться с тобой». И когда люди говорят: «Ему стоило отложить свою гордость в сторону» – почему? Что в этом плохого?

Леброн – великий игрок. Кайри хотел его обыграть. Он хотел, чтобы люди могли сказать, что он победил Леброна на самой большой сцене. С точки зрения спортивной конкуренции, что в этом плохого?» – отметил Шамперт.

Летом 2017 года Кайри Ирвинг запросил обмен из «Кливленда» и перешел в «Бостон».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Club Shay Shay
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кайри ментальный дьявол, поэтому это объяснение от Шэмперта более чем принимается. Жаль, что травмы, ну и далёкая от баскетбола чушь немного подпортили карьеру выдающемуся таланту. И всё равно Ирвинг уже вписал своё имя в историю - лучший дриблёр в истории баскетбола НБА и автор того самого броска. На 100-летие НБА обязательно будет в топ-100 ever, хотя если бы Кай оказался в офицальном листе топ-75, ничего против я бы не сказал
Ответ Cash_flow
Кайри ментальный дьявол, поэтому это объяснение от Шэмперта более чем принимается. Жаль, что травмы, ну и далёкая от баскетбола чушь немного подпортили карьеру выдающемуся таланту. И всё равно Ирвинг уже вписал своё имя в историю - лучший дриблёр в истории баскетбола НБА и автор того самого броска. На 100-летие НБА обязательно будет в топ-100 ever, хотя если бы Кай оказался в офицальном листе топ-75, ничего против я бы не сказал
Ментальный дьявол после слива в Бостоне начинает объединяться со всеми топ звездами, но ничего не достигает без Леброна и даже травмы тут не причем.
Ответ Vlad Kadoni
Ментальный дьявол после слива в Бостоне начинает объединяться со всеми топ звездами, но ничего не достигает без Леброна и даже травмы тут не причем.
Не всё в жизни измеряется чашками и колечками, юноу
Тут нужен мем с Таносом
Кайри "Дядя Дрю" Ирвинг настоящий ball player. Без компромиссов. Это факт! И один перстень полностью принадлежит ему!
На самом деле Кайри решил в плей-офф 2017 года, тогда в игре против Индианы, вроде третья игра была, Кавс летели на 20 очков, тогда Лю посадил на лавку Кайри и Лава, а Леброн с Корвером и Фрайем затащили тот матч, по мне тогда Кайри почувствовал что пора уходить из под крыла Леброна
