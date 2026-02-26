«Леброн – великий игрок. Кайри хотел его обыграть». Иман Шамперт объяснил, почему Кайри Ирвинг решил покинуть «Кливленд»
Решение Кайри Ирвинга покинуть «Кливленд» было продиктовано желанием доказать собственное величие. Об этом рассказал его бывший партнер Иман Шамперт в подкасте Club Shay Shay.
«Если вы знаете Кайри, он – из тех, кто равняется на Кобе (Брайанта). Кайри хотел обыграть Леброна. И это нормально. Люди говорят: «Чувак, это было глупо. Я бы объединился с ним». Да, ты бы объединился. Ты из тех, кто предпочитает объединяться. Таков ты. Но Кайри – не такой.
Кайри рассуждал так: «Единственный способ доказать, что я лучший, – это обыграть лучшего. Я должен сразиться с тобой лицом к лицу. Я не могу объединиться с тобой». И когда люди говорят: «Ему стоило отложить свою гордость в сторону» – почему? Что в этом плохого?
Леброн – великий игрок. Кайри хотел его обыграть. Он хотел, чтобы люди могли сказать, что он победил Леброна на самой большой сцене. С точки зрения спортивной конкуренции, что в этом плохого?» – отметил Шамперт.
Летом 2017 года Кайри Ирвинг запросил обмен из «Кливленда» и перешел в «Бостон».