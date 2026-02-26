«Леброн – великий игрок. Кайри хотел его обыграть». Иман Шамперт объяснил, почему Кайри Ирвинг решил покинуть «Кливленд»

Экс-игрок «Кливленда» объяснил мотивы ухода Кайри Ирвинга в 2017 году.

Решение Кайри Ирвинга покинуть «Кливленд » было продиктовано желанием доказать собственное величие. Об этом рассказал его бывший партнер Иман Шамперт в подкасте Club Shay Shay.

«Если вы знаете Кайри, он – из тех, кто равняется на Кобе (Брайанта ). Кайри хотел обыграть Леброна . И это нормально. Люди говорят: «Чувак, это было глупо. Я бы объединился с ним». Да, ты бы объединился. Ты из тех, кто предпочитает объединяться. Таков ты. Но Кайри – не такой.

Кайри рассуждал так: «Единственный способ доказать, что я лучший, – это обыграть лучшего. Я должен сразиться с тобой лицом к лицу. Я не могу объединиться с тобой». И когда люди говорят: «Ему стоило отложить свою гордость в сторону» – почему? Что в этом плохого?

Леброн – великий игрок. Кайри хотел его обыграть. Он хотел, чтобы люди могли сказать, что он победил Леброна на самой большой сцене. С точки зрения спортивной конкуренции, что в этом плохого?» – отметил Шамперт.

Летом 2017 года Кайри Ирвинг запросил обмен из «Кливленда » и перешел в «Бостон».