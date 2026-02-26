Лаури Маркканен повредил голеностоп и бедро на тренировке, его участие в ближайших матчах под вопросом
Лидер «Юты» рискует пропустить ближайшие матчи из-за травмы голеностопа и бедра.
Форвард «Юты» Лаури Маркканен рискует пропустить ближайшие матчи из-за травмы, полученной на тренировке в среду.
Как сообщает The Salt Lake Tribune со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, баскетболист повредил правый голеностоп и бедро. В ближайшее время ему предстоит пройти МРТ, чтобы точно установить характер и степень тяжести повреждений.
Маркканен проводит лучший сезон в карьере, набирая в среднем 26,7 очка, 6,9 подбора и 2,1 передачи за игру. «Джаз» с результатом 18-40 занимают 13-е место на Западе.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Salt Lake Tribune
видимо, это когда рыбалку не надо ждать до мая, так как начальство само отпустило на неё уже в январе
https://www.reddit.com/r/UtahJazz/comments/1rf6zyb/nba_will_send_independent_doctors_to_verify/
А если Сильвер пришлет врачей от НБА? Они этого Маркканена отхерачат дубинками по ногам в раздевалке?
Уже