Лаури Маркканен повредил голеностоп и бедро на тренировке, его участие в ближайших матчах под вопросом

Лидер «Юты» рискует пропустить ближайшие матчи из-за травмы голеностопа и бедра.

Форвард «Юты» Лаури Маркканен рискует пропустить ближайшие матчи из-за травмы, полученной на тренировке в среду.

Как сообщает The Salt Lake Tribune со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, баскетболист повредил правый голеностоп и бедро. В ближайшее время ему предстоит пройти МРТ, чтобы точно установить характер и степень тяжести повреждений.

Маркканен проводит лучший сезон в карьере, набирая в среднем 26,7 очка, 6,9 подбора и 2,1 передачи за игру. «Джаз» с результатом 18-40 занимают 13-е место на Западе.