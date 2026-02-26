  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Лаури Маркканен повредил голеностоп и бедро на тренировке, его участие в ближайших матчах под вопросом
22

Лаури Маркканен повредил голеностоп и бедро на тренировке, его участие в ближайших матчах под вопросом

Лидер «Юты» рискует пропустить ближайшие матчи из-за травмы голеностопа и бедра.

Форвард «Юты» Лаури Маркканен рискует пропустить ближайшие матчи из-за травмы, полученной на тренировке в среду.

Как сообщает The Salt Lake Tribune со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, баскетболист повредил правый голеностоп и бедро. В ближайшее время ему предстоит пройти МРТ, чтобы точно установить характер и степень тяжести повреждений.

Маркканен проводит лучший сезон в карьере, набирая в среднем 26,7 очка, 6,9 подбора и 2,1 передачи за игру. «Джаз» с результатом 18-40 занимают 13-е место на Западе.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Salt Lake Tribune
logoЮта
травмы
logoЛаури Маркканен
logoНБА
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
сразу две травмы что бы наверняка
"лучший сезон в карьере"
видимо, это когда рыбалку не надо ждать до мая, так как начальство само отпустило на неё уже в январе
Надо отдать должное Эйнджу, он хотя бы разные травмы игрокам придумает + не сразу всех, а по очереди (раз в неделю) кого-то в отпуск до конца сезона отправляет. Просто из того же Вашингтона например никаких новостей, как будто была какая-то авиакастрофа и сразу весь старт выкосило, так что даже объяснять ничего не надо.
... Срочно Сильвера с главврачом.
Ответ Alex_1116633769
... Срочно Сильвера с главврачом.
на Реддите Юты уже есть забавная картинка на эту тему
https://www.reddit.com/r/UtahJazz/comments/1rf6zyb/nba_will_send_independent_doctors_to_verify/
Ответ Mr.BadGuy
на Реддите Юты уже есть забавная картинка на эту тему https://www.reddit.com/r/UtahJazz/comments/1rf6zyb/nba_will_send_independent_doctors_to_verify/
Спасибо. Несмотря на все угрозы Сильвера в танкующих командах всё больше " травм"...
А вы думаете, это легко, когда всех игроков основы танк переехал?
Травму он получил после тренировки, его Эйндж за углом ждал
Так повредил или "повредил" ?
А если Сильвер пришлет врачей от НБА? Они этого Маркканена отхерачат дубинками по ногам в раздевалке?
Ответ GAL
Так повредил или "повредил" ? А если Сильвер пришлет врачей от НБА? Они этого Маркканена отхерачат дубинками по ногам в раздевалке?
Сильверу проще прислать специальную команду по вытаскиванию шариков из барабана. Сразу все болезни как рукой снимет
Ответ GAL
Так повредил или "повредил" ? А если Сильвер пришлет врачей от НБА? Они этого Маркканена отхерачат дубинками по ногам в раздевалке?
>А если Сильвер пришлет врачей от НБА?
Уже
Не очень верил в конспирологию, относительно подтасовок на лотерее драфта, но в этом году ооочень хочется, что бы они имели место и настолько же вызывающе, насколько были эти сливы..
Впаять им штраф по 500 тыс за игру
Жесть, а если из оставшихся "в живых" молодых кто то начнут себя резко проявлять, то и им операции придумают??? По моему уже совсем вызывающе/демонстративно это делают, типа все равно не накажите, спорим? Драфт лотерея обещает быть любопытной, у Чикаго шансы увеличиваются на хороший пик))
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг новичков НБА. Книппел вновь вышел на 1-е место, Дёмин на 9-й строчке
25 февраля, 16:14
Винс Уильямс выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки
24 февраля, 20:06
Тари Исон о травме Винса Уильямса: «После столкновения я сразу подошел и извинился. Никто не хочет никого травмировать»
24 февраля, 18:06
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Лейкерс», «Майами» примет «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 21:09Live
Юдонис Хаслем: «Дело не в Редике, а в игроках «Лейкерс» и в ошибках двух главных звезд»
сегодня, 20:24Видео
Джейлен Дюрен: «Я предельно лоялен, таким вырос. В «Пистонс» мои братья»
сегодня, 19:30
«Сарагоса» не стала продлевать сотрудничество с Джошем Ричардсоном после испытательного срока
сегодня, 19:15
«Голден Стэйт» продлил контракт Ги Сантоса на 3 года и 15 миллионов долларов
сегодня, 18:45
Кенни Эткинсон: «Джеймсу Хардену пока трудно просто вести мяч»
сегодня, 18:34
«Зенит» подписал американского защитника Джонни Джузэнга до конца сезона
сегодня, 17:43Фото
«Бавария» снова интересуется Одедом Каташем
сегодня, 17:30
Никола Миротич, скорее всего, вернется в Испанию летом, «Валенсия» и «Реал» проявляют интерес
сегодня, 16:40
Райан Нембхард подпишет стандартный двухлетний контракт с «Далласом»
сегодня, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Дилан Озетковски и Шейк Милтон застряли в Дубае после поездки на выходных
сегодня, 20:59
«Хапоэль Тель-Авив» пытается срочно вывезти своих легионеров из Израиля, рассматривается вариант морского пути
сегодня, 19:56
Алекса Аврамович поможет сборной Сербии в следующей игре с Турцией 2 марта
сегодня, 19:45
«Его бросок одинаков из любого положения». «Хорнетс» поздравили Кона Книппела с рекордом по трехочковым трибьют-видео
сегодня, 19:06Видео
ФИБА перенесла матчи групп C и D азиатских отборов на чемпионат мира-2027 на июнь из-за конфликта на Ближнем Востоке
сегодня, 18:24
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» победило московское, «Ника» уступила УГМК и другие результаты
сегодня, 18:05
Дарио Шарич набрал 23+7 (8 из 12 с игры) в победном матче против сборной Германии
сегодня, 17:55
«Гран-Канария» продлила контракт Микеля Сальво, несмотря на тяжелую травму колена у форварда
сегодня, 17:15Фото
«Тенерифе» подписал бывшего чемпиона NCAA Кенни Уильямса
сегодня, 17:05Фото
Эргин Атаман: «Кажется, первая победа Турции в Сербии, исторический матч»
сегодня, 15:59
Рекомендуем