Марк Дэйгнолт: «Парни, которые вышли на площадку, выложились до конца: 30 очков второго шанса, использование потерь соперника и неплохое количество «трешек»

Марк Дэйгнолт прокомментировал поражение «Тандер».

«Оклахома» уступила «Детройту » (116:124). Со стороны «Тандер» в матче не приняли участие 5 из 6 главных «скореров».

«Был очень доволен соревновательным уровнем и устойчивостью в 3-й четверти. Мы немного упустили игру, но в начале заключительной 12-минутки уменьшили разрыв до 10 очков и подобрались на ближнюю дистанцию.

Парни, которые вышли на паркет в этом матче, выложились до конца. 30 очков второго шанса, доминировали в этой категории.

Не просто так были близки. Мы теряли мяч, но и использовали потери соперника, реализовали неплохое количество «трешек».

Джейлин Уильямс был невероятен. Жесткость, нападение, центральный элемент на площадке.

Кенрич Уильямс и Брукс Барнхайзер позволили нам играть «маленькой» пятеркой, они сражались изо всех сил. Куча примеров индивидуальных действий в дополнение к командным усилиям», – рассудил главный тренер Марк Дэйгнолт .