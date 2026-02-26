  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Марк Дэйгнолт: «Парни, которые вышли на площадку, выложились до конца: 30 очков второго шанса, использование потерь соперника и неплохое количество «трешек»
2

Марк Дэйгнолт: «Парни, которые вышли на площадку, выложились до конца: 30 очков второго шанса, использование потерь соперника и неплохое количество «трешек»

Марк Дэйгнолт прокомментировал поражение «Тандер».

«Оклахома» уступила «Детройту» (116:124). Со стороны «Тандер» в матче не приняли участие 5 из 6 главных «скореров».

«Был очень доволен соревновательным уровнем и устойчивостью в 3-й четверти. Мы немного упустили игру, но в начале заключительной 12-минутки уменьшили разрыв до 10 очков и подобрались на ближнюю дистанцию.

Парни, которые вышли на паркет в этом матче, выложились до конца. 30 очков второго шанса, доминировали в этой категории.

Не просто так были близки. Мы теряли мяч, но и использовали потери соперника, реализовали неплохое количество «трешек».

Джейлин Уильямс был невероятен. Жесткость, нападение, центральный элемент на площадке.

Кенрич Уильямс и Брукс Барнхайзер позволили нам играть «маленькой» пятеркой, они сражались изо всех сил. Куча примеров индивидуальных действий в дополнение к командным усилиям», – рассудил главный тренер Марк Дэйгнолт.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube &laquo;Оклахомы&raquo;
logoКенрич Уильямс
logoБрэнден Карлсон
logoБрукс Барнхайзер
logoНБА
logoДетройт
logoОклахома-Сити
logoМарк Дэйгнолт
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Так, почему еще штраф не выписали??? Однозначно танкуют!
Ответ Игорь Гвоздев_1116469830
Так, почему еще штраф не выписали??? Однозначно танкуют!
Когда Оклахома танкует, она наверняка бьёт по -73)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джей Би Бикерстафф: «Джейлен Дюрен неудержим, из-за него командам приходится менять защитные схемы»
26 февраля, 10:55
58 очков на двоих и дабл-даблы от Кейда Каннингема и Джейлена Дюрена принесли «Детройту» победу над «Оклахомой»
26 февраля, 05:50Видео
НБА. 58 очков от Каннингема и Дюрена на двоих помогли «Детройту» справиться с «Оклахомой», 30+12+6 от Йокича в победе «Денвера» над «Бостоном» и другие результаты
26 февраля, 05:32
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Лейкерс», «Майами» примет «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 21:09Live
Юдонис Хаслем: «Дело не в Редике, а в игроках «Лейкерс» и в ошибках двух главных звезд»
сегодня, 20:24Видео
Джейлен Дюрен: «Я предельно лоялен, таким вырос. В «Пистонс» мои братья»
сегодня, 19:30
«Сарагоса» не стала продлевать сотрудничество с Джошем Ричардсоном после испытательного срока
сегодня, 19:15
«Голден Стэйт» продлил контракт Ги Сантоса на 3 года и 15 миллионов долларов
сегодня, 18:45
Кенни Эткинсон: «Джеймсу Хардену пока трудно просто вести мяч»
сегодня, 18:34
«Зенит» подписал американского защитника Джонни Джузэнга до конца сезона
сегодня, 17:43Фото
«Бавария» снова интересуется Одедом Каташем
сегодня, 17:30
Никола Миротич, скорее всего, вернется в Испанию летом, «Валенсия» и «Реал» проявляют интерес
сегодня, 16:40
Райан Нембхард подпишет стандартный двухлетний контракт с «Далласом»
сегодня, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Дилан Озетковски и Шейк Милтон застряли в Дубае после поездки на выходных
сегодня, 20:59
«Хапоэль Тель-Авив» пытается срочно вывезти своих легионеров из Израиля, рассматривается вариант морского пути
сегодня, 19:56
Алекса Аврамович поможет сборной Сербии в следующей игре с Турцией 2 марта
сегодня, 19:45
«Его бросок одинаков из любого положения». «Хорнетс» поздравили Кона Книппела с рекордом по трехочковым трибьют-видео
сегодня, 19:06Видео
ФИБА перенесла матчи групп C и D азиатских отборов на чемпионат мира-2027 на июнь из-за конфликта на Ближнем Востоке
сегодня, 18:24
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» победило московское, «Ника» уступила УГМК и другие результаты
сегодня, 18:05
Дарио Шарич набрал 23+7 (8 из 12 с игры) в победном матче против сборной Германии
сегодня, 17:55
«Гран-Канария» продлила контракт Микеля Сальво, несмотря на тяжелую травму колена у форварда
сегодня, 17:15Фото
«Тенерифе» подписал бывшего чемпиона NCAA Кенни Уильямса
сегодня, 17:05Фото
Эргин Атаман: «Кажется, первая победа Турции в Сербии, исторический матч»
сегодня, 15:59
Рекомендуем