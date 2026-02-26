«Если американец хочет уйти, пусть уходит». «Триест» может сменить владельца или город

«Триест» оказался в кризисной ситуации.

Итальянский «Триест» находится во владении у американского адвоката Пола Матиасича. В последнее время возникли слухи о заинтересованности Матиасича в ситуации вокруг развития баскетбола в Риме. Речь также может идти о переносе клуба в итальянскую столицу.

Мэр города заявил о готовности поддержать команду, если прежний владелец не захочет дальше иметь с ней дело. Доля в 1%, не принадлежащая Матиасичу, должна позволить властям заблокировать перемещение.

«Если американец хочет уйти, пусть уходит», – прокомментировал мэр сложившуюся ситуацию, начав работу с местными бизнесменами и потенциальными инвесторами.

Будущий приход НБА в Европу способствовал активизации околобаскетбольных деловых процессов в Риме, который не имеет на данный момент существенного баскетбольного присутствия, но является одним из центров интереса американской лиги.