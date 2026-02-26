1

«Если американец хочет уйти, пусть уходит». «Триест» может сменить владельца или город

«Триест» оказался в кризисной ситуации.

Итальянский «Триест» находится во владении у американского адвоката Пола Матиасича. В последнее время возникли слухи о заинтересованности Матиасича в ситуации вокруг развития баскетбола в Риме. Речь также может идти о переносе клуба в итальянскую столицу.

Мэр города заявил о готовности поддержать команду, если прежний владелец не захочет дальше иметь с ней дело. Доля в 1%, не принадлежащая Матиасичу, должна позволить властям заблокировать перемещение.

«Если американец хочет уйти, пусть уходит», – прокомментировал мэр сложившуюся ситуацию, начав работу с местными бизнесменами и потенциальными инвесторами.

Будущий приход НБА в Европу способствовал активизации околобаскетбольных деловых процессов в Риме, который не имеет на данный момент существенного баскетбольного присутствия, но является одним из центров интереса американской лиги.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Backdoor Podcast
logoНБА
logoчемпионат Италии
logoТриест
Лига Европы под эгидой НБА
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Триест шикарный город для жизни. Такая неитальянская Италия, кайф
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Финалисты Лиги чемпионов-2026/27 получат места в первом сезоне европейского турнира от НБА
25 февраля, 11:45
«Вильнюс должен стать флагманом развития региона». «Ритас» нацелился на участие в европейском проекте НБА
20 февраля, 17:59
Президент канала NBC Sports о европейском проекте НБА: «Мы верим в лигу, все, чего она касается, превращается в золото»
20 февраля, 17:18
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Лейкерс», «Майами» примет «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 21:09Live
Юдонис Хаслем: «Дело не в Редике, а в игроках «Лейкерс» и в ошибках двух главных звезд»
сегодня, 20:24Видео
Джейлен Дюрен: «Я предельно лоялен, таким вырос. В «Пистонс» мои братья»
сегодня, 19:30
«Сарагоса» не стала продлевать сотрудничество с Джошем Ричардсоном после испытательного срока
сегодня, 19:15
«Голден Стэйт» продлил контракт Ги Сантоса на 3 года и 15 миллионов долларов
сегодня, 18:45
Кенни Эткинсон: «Джеймсу Хардену пока трудно просто вести мяч»
сегодня, 18:34
«Зенит» подписал американского защитника Джонни Джузэнга до конца сезона
сегодня, 17:43Фото
«Бавария» снова интересуется Одедом Каташем
сегодня, 17:30
Никола Миротич, скорее всего, вернется в Испанию летом, «Валенсия» и «Реал» проявляют интерес
сегодня, 16:40
Райан Нембхард подпишет стандартный двухлетний контракт с «Далласом»
сегодня, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Дилан Озетковски и Шейк Милтон застряли в Дубае после поездки на выходных
сегодня, 20:59
«Хапоэль Тель-Авив» пытается срочно вывезти своих легионеров из Израиля, рассматривается вариант морского пути
сегодня, 19:56
Алекса Аврамович поможет сборной Сербии в следующей игре с Турцией 2 марта
сегодня, 19:45
«Его бросок одинаков из любого положения». «Хорнетс» поздравили Кона Книппела с рекордом по трехочковым трибьют-видео
сегодня, 19:06Видео
ФИБА перенесла матчи групп C и D азиатских отборов на чемпионат мира-2027 на июнь из-за конфликта на Ближнем Востоке
сегодня, 18:24
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» победило московское, «Ника» уступила УГМК и другие результаты
сегодня, 18:05
Дарио Шарич набрал 23+7 (8 из 12 с игры) в победном матче против сборной Германии
сегодня, 17:55
«Гран-Канария» продлила контракт Микеля Сальво, несмотря на тяжелую травму колена у форварда
сегодня, 17:15Фото
«Тенерифе» подписал бывшего чемпиона NCAA Кенни Уильямса
сегодня, 17:05Фото
Эргин Атаман: «Кажется, первая победа Турции в Сербии, исторический матч»
сегодня, 15:59
Рекомендуем