Кенни Эткинсон: «Не могли ничего сделать в защите весь матч, вот и все»

Кенни Эткинсон прокомментировал гостевое поражение от «Бакс».

«Кавальерс» сумели навязать «Бакс» борьбу, несмотря на отсутствие ключевых игроков, но уступили победу с разницей в одно владение (116:118). Джарретт Аллен опоздал менее чем на секунду с броском на овертайм.

«В последнем владении мы вышли на лэй-ап. Именно тот размен, который был нам нужен. Шредер пошел в проход, вышел на Портиса после заслона, смазал, мы получили шанс на подбор в нападении. Меня все устроило.

Мы не могли ничего сделать в защите весь матч. Вот и вся игра. Если хочешь победить на выезде, надо лучше обороняться.

У нас хорошая глубина состава, но уровень защиты разочаровал. Они проходили к кольцу, 17 из 19. 19 из 45 «трешек». Не справились нигде.

Всегда считал Денниса Шредера разыгрывающим стартового уровня в НБА . Он полностью закрывает наши потребности в таких ситуациях», – рассудил главный тренер Кенни Эткинсон .