  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джей Би Бикерстафф: «Джейлен Дюрен неудержим, из-за него командам приходится менять защитные схемы»
3

Джей Би Бикерстафф: «Джейлен Дюрен неудержим, из-за него командам приходится менять защитные схемы»

Джей Би Бикерстафф прокомментировал победу над «Оклахомой».

«Детройт» взял верх над «Тандер» в матче лидеров конференций (124:116).

«Перед матчем говорили о способности признавать свои ошибки и двигаться дальше. Сегодня были моменты, когда мы сделали именно это.

Джейлен Дюрен неудержим. Соперникам приходится принимать тяжелые решения, менять их защитные схемы. Это открывает возможности для остальных. К нему пришло понимание важности доминирования в краске.

Кейд Каннингем отлично чувствует момент, чтобы мешать броскам соперника. У него есть атлетизм и желание не давать спуска. Иногда он ставит себя под угрозу из-за фолов, но он слишком хочет побеждать, чтобы остановиться.

Осар Томпсон вернулся к своему привычному уровню. Мы не вышли бы на эти показатели без него. Осар очень важен для нас. Его способность прорываться через заслоны и удерживать позицию перед опекаемым игроком позволяет играть 5 на 5 в любой ситуации, не теряясь из-за движения мяча», – рассказал главный тренер «Пистонс» Джей Би Бикерстафф.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Детройта»
logoОсар Томпсон
logoКейд Каннингем
logoДжей Би Бикерстафф
logoДетройт
logoНБА
logoДжейлен Дюрен
logoОклахома-Сити
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
лучший амер центровой щас и будет выходить в старте на олимпиаде 2028. адебайо должны быть стыдно
Ответ AEZAKMI228
лучший амер центровой щас и будет выходить в старте на олимпиаде 2028. адебайо должны быть стыдно
Лучший все таки камерунец французский у амеров. Не всегда живой и доступный, но когда играет тут без вопросов)
Дюрен реально машина. Не получает прессы и внимания, достойных его игры, как кажется. Бикерстафф пока отдувается за всех говорящих голов, но нужно и признание со стороны. А для этого существует плей-офф НБА, там и надо будет доказывать. И согласен с оратором ниже, безоговорочно лучший пятый номер среди американцев
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
58 очков на двоих и дабл-даблы от Кейда Каннингема и Джейлена Дюрена принесли «Детройту» победу над «Оклахомой»
26 февраля, 05:50Видео
Шансы Гилджес-Александера на звание MVP упали с 78% до 58% из-за травмы. Йокич – 2-й фаворит у букмекеров, Каннингем – 3-й
25 февраля, 20:57
Йокич – мимо MVP, Вембаньяма – снова без титула лучшего оборонца? Фавориты в гонках за награды НБА
24 февраля, 08:50
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Лейкерс», «Майами» примет «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 21:09Live
Юдонис Хаслем: «Дело не в Редике, а в игроках «Лейкерс» и в ошибках двух главных звезд»
сегодня, 20:24Видео
Джейлен Дюрен: «Я предельно лоялен, таким вырос. В «Пистонс» мои братья»
сегодня, 19:30
«Сарагоса» не стала продлевать сотрудничество с Джошем Ричардсоном после испытательного срока
сегодня, 19:15
«Голден Стэйт» продлил контракт Ги Сантоса на 3 года и 15 миллионов долларов
сегодня, 18:45
Кенни Эткинсон: «Джеймсу Хардену пока трудно просто вести мяч»
сегодня, 18:34
«Зенит» подписал американского защитника Джонни Джузэнга до конца сезона
сегодня, 17:43Фото
«Бавария» снова интересуется Одедом Каташем
сегодня, 17:30
Никола Миротич, скорее всего, вернется в Испанию летом, «Валенсия» и «Реал» проявляют интерес
сегодня, 16:40
Райан Нембхард подпишет стандартный двухлетний контракт с «Далласом»
сегодня, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Дилан Озетковски и Шейк Милтон застряли в Дубае после поездки на выходных
сегодня, 20:59
«Хапоэль Тель-Авив» пытается срочно вывезти своих легионеров из Израиля, рассматривается вариант морского пути
сегодня, 19:56
Алекса Аврамович поможет сборной Сербии в следующей игре с Турцией 2 марта
сегодня, 19:45
«Его бросок одинаков из любого положения». «Хорнетс» поздравили Кона Книппела с рекордом по трехочковым трибьют-видео
сегодня, 19:06Видео
ФИБА перенесла матчи групп C и D азиатских отборов на чемпионат мира-2027 на июнь из-за конфликта на Ближнем Востоке
сегодня, 18:24
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» победило московское, «Ника» уступила УГМК и другие результаты
сегодня, 18:05
Дарио Шарич набрал 23+7 (8 из 12 с игры) в победном матче против сборной Германии
сегодня, 17:55
«Гран-Канария» продлила контракт Микеля Сальво, несмотря на тяжелую травму колена у форварда
сегодня, 17:15Фото
«Тенерифе» подписал бывшего чемпиона NCAA Кенни Уильямса
сегодня, 17:05Фото
Эргин Атаман: «Кажется, первая победа Турции в Сербии, исторический матч»
сегодня, 15:59
Рекомендуем