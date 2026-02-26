Джей Би Бикерстафф: «Джейлен Дюрен неудержим, из-за него командам приходится менять защитные схемы»

Джей Би Бикерстафф прокомментировал победу над «Оклахомой».

«Детройт » взял верх над «Тандер» в матче лидеров конференций (124:116).

«Перед матчем говорили о способности признавать свои ошибки и двигаться дальше. Сегодня были моменты, когда мы сделали именно это.

Джейлен Дюрен неудержим. Соперникам приходится принимать тяжелые решения, менять их защитные схемы. Это открывает возможности для остальных. К нему пришло понимание важности доминирования в краске.

Кейд Каннингем отлично чувствует момент, чтобы мешать броскам соперника. У него есть атлетизм и желание не давать спуска. Иногда он ставит себя под угрозу из-за фолов, но он слишком хочет побеждать, чтобы остановиться.

Осар Томпсон вернулся к своему привычному уровню. Мы не вышли бы на эти показатели без него. Осар очень важен для нас. Его способность прорываться через заслоны и удерживать позицию перед опекаемым игроком позволяет играть 5 на 5 в любой ситуации, не теряясь из-за движения мяча», – рассказал главный тренер «Пистонс» Джей Би Бикерстафф .