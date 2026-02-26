Сборная России проведет товарищеский матч против МБА-МАИ 27 февраля
МБА-МАИ выступит в качестве соперника для сборной России.
Национальная команда России проводит сборы, которые начались 24 февраля. В качестве соперника в контрольном матче выступит МБА-МАИ.
Команды встретятся 27 февраля в 17:00 в московском «Баскет Холле». Игра пройдет в закрытом режиме, но трансляцию можно будет посмотреть на сайте РФБ.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт РФБ
1 комментарий
Знатная будет битва
