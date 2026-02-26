Станислав Еремин о работе тренерского совета РФБ: «Нет стабильности, поэтому все живут ближайшими задачами, а долгосрочные программы выстраивать тяжело»

Станислав Еремин: переживаю за работу в тренерском совете.

Глава тренерского совета РФБ Станислав Еремин рассказал о проблемах в интервью «Матч ТВ».

«Я очень переживаю за работу в тренерском совете. Не очень доволен тем, как сейчас он функционирует: могли бы сделать и больше. На начальном этапе проявляли много инициативы, выходили с предложениями, но, к сожалению, жизнь немало вещей диктует по‑другому. Тяжело реализовать определенные проекты.

Некоторые проекты не реализуются в силу финансовой стороны. В каких‑то случаях надо просто лоббировать, добиваться большего. Где‑то и сами виноваты. Да и время сейчас такое, что люди как‑то не очень верят в завтрашний день. Это касается не только баскетбола, но и других видов спорта. Нет стабильности, поэтому все живут ближайшими задачами, а долгосрочные программы выстраивать тяжело. В том числе и по той причине, что российские спортсмены не выступают на международной арене. И инвесторы не особо хотят вкладывать деньги в долгосрочные проекты.

Сейчас тренерский совет, простите за игру слов, в основном выполняет функции советчика федерации. Руководство РФБ с вниманием относится к нашей работе. Мы периодически собираемся, правда, по большей части дистанционно, в видеоформате. Обсуждаем тренерские штабы, программы и планы подготовки сборных команд.

В это непростое время многие задаются вопросом: как бы мы выглядели сегодня на международной арене, как бы мы сыграли? И я отвечу, что сейчас очень трудно давать какую‑то оценку. Думаю, она будет пессимистическая. Когда варишься в собственном соку, нельзя говорить о результате. Сейчас имеем возможность иногда играть товарищеские матчи, поэтому практически не сталкиваемся с командами другого стиля и ментальности», – поделился заслуженный тренер России.