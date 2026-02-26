Стив Керр: «37 передач, отличная игра для всех, кто вышел на площадку»

Стив Керр похвалил «Голден Стэйт» после победы над «Мемфисом».

«Уорриорз» справились с «Гриззлис» в гостях – 133:112. 8 из 9 баскетболистов, получивших игровое время, закончили встречу с двузначным количеством очков.

«Движение мяча, растягивание пространства. Эл Хорфорд был потрясающ. Обеспечил наше присутствие в районе кольца, мы получили преимущество благодаря этому. На нем стали сдваиваться, это помогло двигать мяч еще лучше. 37 передач, отличный матч для всех, кто вышел на площадку.

Малефай Леонс очень здорово отработал. Энергия, защита без фолов. Проблемы для соперника в обороне и помощь в нападении. Понравилось за ним наблюдать.

Важным был заданный ритм. Эта команда обыграла бы нас пару недель назад. Нам повезло. Игра нас встряхнула. Мы вошли в нужное состояние, темп стал важной частью этого.

Брэндин Подземски был очень хорош. Своей игрой в целом. Работа под щитом, обращение с мячом, игра без него. Иногда он сам заводит себя в беду, но это следствие молодости и потенциала, он старается. Правильная мотивация. Когда найдет баланс, все будет отлично.

В прошлом сезоне казалось, что Ги Сантос почти не умеет вести мяч. Теперь он бросает трешки, делает следующие шаги. Он уже был важным ролевым игроком. Теперь помогает в созидании, может брать на себя роль разыгрывающего, когда начинается прессинг. Он действительно универсален.

Темп, движение, поиск преимуществ, ритм. Нужно реализовывать попытки. Процесс становится все лучше. Мы нащупываем формулу. Нужно продолжать. Мне нравится тренировать этих ребят. Энергия, энтузиазм, сплоченность – интересный коллектив», – заключил главный тренер Стив Керр .