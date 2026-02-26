5

Дарко Раякович: «Утверждение, что все в НБА играют одинаково, – полная чушь»

Дарко Раякович не согласился с критическим мнением о лиге.

Ряд экспертов в последние годы обвинял НБА в подражании наиболее популярным трендам внутри лиги и отсутствии игрового разнообразия. Главный тренер «Торонто» Дарко Раякович не согласился с этим мнением.

«НБА очень-очень разнообразная.

В каждом матче своя головная боль, требуется подготовка. Каждая команда действует немного по-другому. Это утверждение об одинаковости – полная чушь», – заявил специалист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Торонто»
Дарко Раякович
5 комментариев
Играют одинаково, но действуют немного по-другому, не вижу противоречия
Так, тут нужен разбор от экспертов Спортса по тактике, на слово Раяковичу не верим.
Что там играют в нба сейчас: horns, каты, motion?
Ответ malinin
Так, тут нужен разбор от экспертов Спортса по тактике, на слово Раяковичу не верим. Что там играют в нба сейчас: horns, каты, motion?
В атаке пошире, в защите поуже
Ответ Плейбуки Дока Риверса
В атаке пошире, в защите поуже
это в Милуоки
Просто инопланетянин приехал и Дарко все понял)
