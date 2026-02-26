Дарко Раякович: «Утверждение, что все в НБА играют одинаково, – полная чушь»

Дарко Раякович не согласился с критическим мнением о лиге.

Ряд экспертов в последние годы обвинял НБА в подражании наиболее популярным трендам внутри лиги и отсутствии игрового разнообразия. Главный тренер «Торонто » Дарко Раякович не согласился с этим мнением.

«НБА очень-очень разнообразная.

В каждом матче своя головная боль, требуется подготовка. Каждая команда действует немного по-другому. Это утверждение об одинаковости – полная чушь», – заявил специалист.