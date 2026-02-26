Дарко Раякович: «Утверждение, что все в НБА играют одинаково, – полная чушь»
Дарко Раякович не согласился с критическим мнением о лиге.
Ряд экспертов в последние годы обвинял НБА в подражании наиболее популярным трендам внутри лиги и отсутствии игрового разнообразия. Главный тренер «Торонто» Дарко Раякович не согласился с этим мнением.
«НБА очень-очень разнообразная.
В каждом матче своя головная боль, требуется подготовка. Каждая команда действует немного по-другому. Это утверждение об одинаковости – полная чушь», – заявил специалист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Торонто»
