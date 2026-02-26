Никола Йокич: «Топич – отличный парень, очень талантливый, будущее сербского баскетбола»

Никола Йокич прокомментировал возвращение Николы Топича на паркет.

«Денвер » встретится с «Оклахомой» в следующем матче. Сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич прокомментировал потенциальный матч против земляка, недавно победившего рак.

«Никола Топич – отличный парень, очень талантливый. Будущее сербского баскетбола.

Он сражался в куда более важной, самой важной битве. И победил. Надеюсь увидеть его завтра», – поделился Йокич.