Никола Йокич: «Топич – отличный парень, очень талантливый, будущее сербского баскетбола»
Никола Йокич прокомментировал возвращение Николы Топича на паркет.
«Денвер» встретится с «Оклахомой» в следующем матче. Сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич прокомментировал потенциальный матч против земляка, недавно победившего рак.
«Никола Топич – отличный парень, очень талантливый. Будущее сербского баскетбола.
Он сражался в куда более важной, самой важной битве. И победил. Надеюсь увидеть его завтра», – поделился Йокич.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем