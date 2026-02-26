Брайан Уиндхорст: «Забронировал места в отеле в Сан-Антонио. Больше не вижу ничего невозможного для «Сперс»
Брайан Уиндхорст определился с одним из фаворитов Запада.
«Сперс» продлили победную серию до 10 матчей. Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст прокомментировал игру команды.
«Забронировал номер в отеле в Сан-Антонио. Во-первых, мне нужен один определенный отель. Во-вторых, Виктор Вембаньяма уникален. Смотрю, как эти парни защищаются, и больше не вижу для них ничего невозможного.
Последний раз мы видели, как команда без опыта плей-офф доходит до финала, с Шакилом О’Нилом в «Орландо» в 90-е. У «Сперс», вероятно, есть свой Шак. Расцениваю шансы команды как предельно высокие», – признался Уиндхорст.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Но от Вемби зависит очень много.
важно чтобы не подвело здоровье...