Брайан Уиндхорст: «Забронировал места в отеле в Сан-Антонио. Больше не вижу ничего невозможного для «Сперс»

Брайан Уиндхорст определился с одним из фаворитов Запада.

«Сперс» продлили победную серию до 10 матчей. Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст прокомментировал игру команды.

«Забронировал номер в отеле в Сан-Антонио . Во-первых, мне нужен один определенный отель. Во-вторых, Виктор Вембаньяма уникален. Смотрю, как эти парни защищаются, и больше не вижу для них ничего невозможного.

Последний раз мы видели, как команда без опыта плей-офф доходит до финала, с Шакилом О’Нилом в «Орландо » в 90-е. У «Сперс», вероятно, есть свой Шак. Расцениваю шансы команды как предельно высокие», – признался Уиндхорст.