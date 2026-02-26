  • Спортс
  Брайан Уиндхорст: «Забронировал места в отеле в Сан-Антонио. Больше не вижу ничего невозможного для «Сперс»
Брайан Уиндхорст: «Забронировал места в отеле в Сан-Антонио. Больше не вижу ничего невозможного для «Сперс»

Брайан Уиндхорст определился с одним из фаворитов Запада.

«Сперс» продлили победную серию до 10 матчей. Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст прокомментировал игру команды.

«Забронировал номер в отеле в Сан-Антонио. Во-первых, мне нужен один определенный отель. Во-вторых, Виктор Вембаньяма уникален. Смотрю, как эти парни защищаются, и больше не вижу для них ничего невозможного.

Последний раз мы видели, как команда без опыта плей-офф доходит до финала, с Шакилом О’Нилом в «Орландо» в 90-е. У «Сперс», вероятно, есть свой Шак. Расцениваю шансы команды как предельно высокие», – признался Уиндхорст.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
Как бы не хотелось сглазить ребят, но как же хочется им чего-то легендарного уже в этом сезоне. Свой мозг отключил и стараюсь не загадывать. Но постоянно мыслишка, ой, а может чемпионами станут?
Ответ Друг Джордана
Как бы не хотелось сглазить ребят, но как же хочется им чего-то легендарного уже в этом сезоне. Свой мозг отключил и стараюсь не загадывать. Но постоянно мыслишка, ой, а может чемпионами станут?
А других и не должно быть...)
Ответ Друг Джордана
Как бы не хотелось сглазить ребят, но как же хочется им чего-то легендарного уже в этом сезоне. Свой мозг отключил и стараюсь не загадывать. Но постоянно мыслишка, ой, а может чемпионами станут?
Тоже боюсь говорить и комментировать их матчи, а то не дай Бог кто сломается ненароком.... Но команда очень мощная стала, причем может любой игрок вытащить матч. А запасные еще какую энергию привносят.
Ну что с Шаком сделал Хаким мы все помним
Ответ trepan83
Ну что с Шаком сделал Хаким мы все помним
Ну на тот момент Шак еще "пороха не нюхал". Да и у кого из команд сейчас есть свой "Хаким" способный сделать с Вембаньямой тоже самое?
Ответ trepan83
Ну что с Шаком сделал Хаким мы все помним
А что такого прям сделал с шаком хаким? Играл ли в том финале дрим лучше? Да. Смог ли он прям сильно сдержать шака? Нет, шак набирал 28+12 с процентом с игры под 60. Мэджик проиграли тот финал в первую очередь из-за остальной команды, а не из-за того, что шака прям изнасиловали.
Жаль, что Мемфис сейчас не на подъеме
... Нашёл нового ,для себя кумира.
Очень глубокая команда.
Но от Вемби зависит очень много.
важно чтобы не подвело здоровье...
