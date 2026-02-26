Джабари Паркер официально перешел в «Ховентуд» на правах аренды

«Ховентуд» подписал Джабари Паркера.

30-летний американский форвард Джабари Паркер (203 см) присоединился к испанскому «Ховентуду » до конца сезона.

Паркер начал сезон в «Партизане », но выбыл из ротации команды. На его счету 15 матчей в Евролиге со средними показателями в 7,7 очка и 2,5 подбора за 19,2 минуты.

Форвард перешел в новый коллектив на правах аренды.