Джабари Паркер официально перешел в «Ховентуд» на правах аренды

«Ховентуд» подписал Джабари Паркера.

30-летний американский форвард Джабари Паркер (203 см) присоединился к испанскому «Ховентуду» до конца сезона.

Паркер начал сезон в «Партизане», но выбыл из ротации команды. На его счету 15 матчей в Евролиге со средними показателями в 7,7 очка и 2,5 подбора за 19,2 минуты.

Форвард перешел в новый коллектив на правах аренды.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Ховентуда»
