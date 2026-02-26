Марин Седлачек: «Спанулис постепенно готовится к работе в «Олимпиакосе»

Марин Седлачек описал ситуацию в «Монако».

«Монако » проходит период неопределенности из-за финансовых проблем. Эксперт Оkko Марин Седлачек порассуждал о ситуации в клубе.

«У «Монако» сейчас больше шансов побороться в чемпионате Франции, чем попасть в «Финал четырех» Евролиги. Не только по финансовым причинам, но и из-за комплектации команды. Помимо травм, из-за проблем с финансами они не могут подписать новых игроков.

Может получиться так, что из-за постоянных проблем с финансами они потеряют лояльность своих игроков. Но, зная [Вассилиса] Спанулиса как волевого человека, я верю, что он сможет справиться с этой ситуацией. Я слышал, что он последний в очереди на получение зарплаты. Спанулис сам себя не поставил в приоритет. На мой взгляд, он постепенно готовится к работе в «Олимпиакосе » в качестве главного тренера», – заключил бывший скаут НБА.