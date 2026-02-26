Марин Седлачек о «танкинге»: «В первой половине игрок набрал 25 очков, Сэм Хинки решил обменять его прямо по ходу встречи»
В эфире баскетбольного подкаста «Балканский подход» бывший скаут НБА Марин Седлачек рассказал, как «сливают» в лиге.
«Сейчас на рынке нет такого количества игроков, которые могут стать центральными звездами команд. Я думаю, что маленький выбор таких игроков заставляет клубы бороться за высокий выбор на драфте.
Но то, как они это делают сейчас, является дискриминацией болельщиков и всей лиги. НБА уже пыталась бороться с этим: они оштрафовали «Юту» за то, что Джарен Джексон и Лаури Маркканен не выходили в 4-й четверти в нескольких играх. «Индиана», потеряв Тайриза Халибертона, также пытается «танковать», потому что не может побороться за титул.
Раньше был другой «танкинг». Мы могли поменять игрока в большом перерыве матча. У нас была игра в Нью-Джерси, которую мы смотрели с Сэмом Хинки в машине, и он решил обменять игрока (Эвана Тернера?) прямо по ходу встречи. В первой половине он набрал 25 очков, и в раздевалке агент отправил ему сообщение: «Ты будешь обменян в «Бруклин Нетс», – рассказал Седлачек.
Я не защищаю политику танкинга, надеюсь меня не записали в защитники этого подхода. Но хочется обьективного взгляда. Чувак долго танковал и хотел собрать «актиков» для некоторой даты Х. Он драфтовал травмированных что бы они вышли не сразу а позже. Он драфтовал Шарича тк чувак не мог выйти в тот же сезон. Он заигрывал г-лигеров имена которых я не помню что бы обменять их на что-то. Все так, вопросовинет. Но эти г-лигеры старались и нет нет но кого-нибудь опережали по итогам сезона (сезон 15-16 только получился легендарным:))
П.с.: Я кстати люблю подискутировать на эту тему. Правильно ли танковать или нет? Нужно ли болельщикам что бы команда билась в каждом матче или им нужна надежда как сказал Кьюбан? Добился бы Хинки успеха если бы ему дали завершить? И тп. Но уничижительные намеки из серии «только для тех, у кого плохая память», извините. Дискутировать в таком формате я не хочу. Если есть что обсудить/вспомнить, то велком. Но не в таком ключе.