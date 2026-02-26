Марин Седлачек о «танкинге»: «В первой половине игрок набрал 25 очков, Сэм Хинки решил обменять его прямо по ходу встречи»

Марин Седлачек рассказал о «танкинге» в НБА.

В эфире баскетбольного подкаста «Балканский подход» бывший скаут НБА Марин Седлачек рассказал, как «сливают» в лиге.

«Сейчас на рынке нет такого количества игроков, которые могут стать центральными звездами команд. Я думаю, что маленький выбор таких игроков заставляет клубы бороться за высокий выбор на драфте.

Но то, как они это делают сейчас, является дискриминацией болельщиков и всей лиги. НБА уже пыталась бороться с этим: они оштрафовали «Юту» за то, что Джарен Джексон и Лаури Маркканен не выходили в 4-й четверти в нескольких играх. «Индиана», потеряв Тайриза Халибертона, также пытается «танковать», потому что не может побороться за титул.

Раньше был другой «танкинг». Мы могли поменять игрока в большом перерыве матча. У нас была игра в Нью-Джерси, которую мы смотрели с Сэмом Хинки в машине, и он решил обменять игрока (Эвана Тернера ?) прямо по ходу встречи. В первой половине он набрал 25 очков, и в раздевалке агент отправил ему сообщение: «Ты будешь обменян в «Бруклин Нетс», – рассказал Седлачек.