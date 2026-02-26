  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Марин Седлачек о «танкинге»: «В первой половине игрок набрал 25 очков, Сэм Хинки решил обменять его прямо по ходу встречи»
12

Марин Седлачек о «танкинге»: «В первой половине игрок набрал 25 очков, Сэм Хинки решил обменять его прямо по ходу встречи»

Марин Седлачек рассказал о «танкинге» в НБА.

В эфире баскетбольного подкаста «Балканский подход» бывший скаут НБА Марин Седлачек рассказал, как «сливают» в лиге.

«Сейчас на рынке нет такого количества игроков, которые могут стать центральными звездами команд. Я думаю, что маленький выбор таких игроков заставляет клубы бороться за высокий выбор на драфте. 

Но то, как они это делают сейчас, является дискриминацией болельщиков и всей лиги. НБА уже пыталась бороться с этим: они оштрафовали «Юту» за то, что Джарен Джексон и Лаури Маркканен не выходили в 4-й четверти в нескольких играх. «Индиана», потеряв Тайриза Халибертона, также пытается «танковать», потому что не может побороться за титул.

Раньше был другой «танкинг». Мы могли поменять игрока в большом перерыве матча. У нас была игра в Нью-Джерси, которую мы смотрели с Сэмом Хинки в машине, и он решил обменять игрока (Эвана Тернера?) прямо по ходу встречи. В первой половине он набрал 25 очков, и в раздевалке агент отправил ему сообщение: «Ты будешь обменян в «Бруклин Нетс», – рассказал Седлачек.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Okko, «Балканский подход»
logoСэм Хинки
logoЭван Тернер
logoНБА
logoOkko
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
То есть усадить в концовке условную звезду - это дискриминация болельщиков, а вот собрать состав из говна, который еле осиливает 15-16 побед - то эт с уважением к болельщикам. Офис НБА не должен указывать тренерам, кого тот выпускает на площадку. Юта к слову один из матчей выиграла, в которых не выпускала лидеров на клатч.
Ответ ManOfWar
То есть усадить в концовке условную звезду - это дискриминация болельщиков, а вот собрать состав из говна, который еле осиливает 15-16 побед - то эт с уважением к болельщикам. Офис НБА не должен указывать тренерам, кого тот выпускает на площадку. Юта к слову один из матчей выиграла, в которых не выпускала лидеров на клатч.
Именно, большинство людей даже не знают как зовут тренера Вашингтона и кто он такой, потому что им не надо выигрывать, но это ни капли не танкинг, странное дело)
Задам вам такой вопрос. Сколько раз Фила финишировала последней в регулярке в период управления Хинки? Танковали 100%. Но всегда ли результат сезона был худшим?

Я не защищаю политику танкинга, надеюсь меня не записали в защитники этого подхода. Но хочется обьективного взгляда. Чувак долго танковал и хотел собрать «актиков» для некоторой даты Х. Он драфтовал травмированных что бы они вышли не сразу а позже. Он драфтовал Шарича тк чувак не мог выйти в тот же сезон. Он заигрывал г-лигеров имена которых я не помню что бы обменять их на что-то. Все так, вопросовинет. Но эти г-лигеры старались и нет нет но кого-нибудь опережали по итогам сезона (сезон 15-16 только получился легендарным:))

П.с.: Я кстати люблю подискутировать на эту тему. Правильно ли танковать или нет? Нужно ли болельщикам что бы команда билась в каждом матче или им нужна надежда как сказал Кьюбан? Добился бы Хинки успеха если бы ему дали завершить? И тп. Но уничижительные намеки из серии «только для тех, у кого плохая память», извините. Дискутировать в таком формате я не хочу. Если есть что обсудить/вспомнить, то велком. Но не в таком ключе.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Шакалы» – фанатская группа в Сан-Антонио, ее собрал Вембаньяма. Вдохновляются «ультрас» из Европы
26 февраля, 09:30
«Он не любит змей». Фобия Майкла Джордана уничтожила рекламную кампанию Air Jordan 19 «Черная мамба»
26 февраля, 08:20Фото
«Я лучше Майка». Ламар Одом и Трэйси Макгрэйди поделились похожими историями про Кобе Брайанта
26 февраля, 07:54
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Лейкерс», «Майами» примет «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 21:09Live
Юдонис Хаслем: «Дело не в Редике, а в игроках «Лейкерс» и в ошибках двух главных звезд»
сегодня, 20:24Видео
Джейлен Дюрен: «Я предельно лоялен, таким вырос. В «Пистонс» мои братья»
сегодня, 19:30
«Сарагоса» не стала продлевать сотрудничество с Джошем Ричардсоном после испытательного срока
сегодня, 19:15
«Голден Стэйт» продлил контракт Ги Сантоса на 3 года и 15 миллионов долларов
сегодня, 18:45
Кенни Эткинсон: «Джеймсу Хардену пока трудно просто вести мяч»
сегодня, 18:34
«Зенит» подписал американского защитника Джонни Джузэнга до конца сезона
сегодня, 17:43Фото
«Бавария» снова интересуется Одедом Каташем
сегодня, 17:30
Никола Миротич, скорее всего, вернется в Испанию летом, «Валенсия» и «Реал» проявляют интерес
сегодня, 16:40
Райан Нембхард подпишет стандартный двухлетний контракт с «Далласом»
сегодня, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Дилан Озетковски и Шейк Милтон застряли в Дубае после поездки на выходных
сегодня, 20:59
«Хапоэль Тель-Авив» пытается срочно вывезти своих легионеров из Израиля, рассматривается вариант морского пути
сегодня, 19:56
Алекса Аврамович поможет сборной Сербии в следующей игре с Турцией 2 марта
сегодня, 19:45
«Его бросок одинаков из любого положения». «Хорнетс» поздравили Кона Книппела с рекордом по трехочковым трибьют-видео
сегодня, 19:06Видео
ФИБА перенесла матчи групп C и D азиатских отборов на чемпионат мира-2027 на июнь из-за конфликта на Ближнем Востоке
сегодня, 18:24
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» победило московское, «Ника» уступила УГМК и другие результаты
сегодня, 18:05
Дарио Шарич набрал 23+7 (8 из 12 с игры) в победном матче против сборной Германии
сегодня, 17:55
«Гран-Канария» продлила контракт Микеля Сальво, несмотря на тяжелую травму колена у форварда
сегодня, 17:15Фото
«Тенерифе» подписал бывшего чемпиона NCAA Кенни Уильямса
сегодня, 17:05Фото
Эргин Атаман: «Кажется, первая победа Турции в Сербии, исторический матч»
сегодня, 15:59
Рекомендуем