«Он не любит змей». Фобия Майкла Джордана уничтожила рекламную кампанию Air Jordan 19 «Черная мамба»

Майкл Джордан мог завладеть прозвищем Черная Мамба до Кобе Брайанта.

В 2003 году Jordan Brand разработал рекламную концепцию для линейки Air Jordan 19 без шнурков. Главным образом кампании должна была стать черная мамба.

Оригинальную идею предложил Джентри Хамфри из Nike. «С самого начала чувствовался дискомфорт от Джордана», – рассказывал менеджер впоследствии. Однако идея была запущена в работу и за нее взялся маркетинговый отдел Jordan Brand.

После начальной презентации главу отдела Джеки Томас вызвал президент компании: «Отличная работа, Джордану очень понравилась встреча. Отличный продукт. Но есть проблема. Джордан не любит змей».

Джордан некоторое время избегал контактов с Томас, но в итоге согласился на старт кампании при условии, что она свернет в другую сторону сразу после первого этапа запуска. Так и произошло.

Нико Харрисон, позже сотрудничавший с Кобе Брайантом в Nike, прокомментировал эту историю: «Помню змей, помню технологию Tech Flex, не помню рекламу.

Если бы Брайант знал обо всем этом, это бы заставило его задуматься». Харрисон предположил, что информация о рекламе, скорее всего, заставила бы Брайанта отказаться от своей связи с этим образным рядом.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
А еще он не умеет плавать.
