«Я лучше Майка». Ламар Одом и Трэйси Макгрэйди поделились похожими историями про Кобе Брайанта

Кобе Брайант: я лучше Майка.

Бывшие баскетболисты Ламар Одом и Трэйси Макгрэйди рассказали о похожем опыте в общении с легендарным Кобе Брайантом.

Ламар Одом: «Расскажу об этом парне. Однажды у него была белая полоса. 9 победных бросков. На девятый раз мы были в Милуоки. Знаете, когда адреналин остается после матча. Они с Дереком Фишером заняли последние места. И он сидит и говорит сам с собой. Громко бормочет. «Я лучше Майка [Джордана], я лучше Майка». Чувак, тебя заносит. Но если вы понимаете баскетбол, то осознаете и его цель».

Трэйси Макгрэйди: «У меня точно такая же история из ранних лет. Я оставался у него дома, и он говорил то же самое. В 19 лет повторял эту же мысль».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Cousins with Vince Carter & Tracy McGrady
лучшая копия😎✌️🤭
лучшая копия😎✌️🤭
Абсолютли, хотя Кобян мой любимый игрок в НБА, но нужно трезво оценивать ситуацию
Абсолютли, хотя Кобян мой любимый игрок в НБА, но нужно трезво оценивать ситуацию
это редко удается✌️😊✌️
Майкл лучше абсолютно во всех аспектах
Майкл лучше абсолютно во всех аспектах
Скорее всего так и есть. Но игру Майка я не видел...а Кобе видел, поэтому естественно он мне симпатизирует в разы больше, и не особо то важно мне, кто из них лучше)
Скорее всего так и есть. Но игру Майка я не видел...а Кобе видел, поэтому естественно он мне симпатизирует в разы больше, и не особо то важно мне, кто из них лучше)
Он не симпатизирует тебе. Он мертв. А когда был жив - не знал о твоем существовании, и следовательно никак не мог тебе симпатизировать. Посмотрите уже значение слова что ли.
