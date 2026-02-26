«Я лучше Майка». Ламар Одом и Трэйси Макгрэйди поделились похожими историями про Кобе Брайанта

Кобе Брайант: я лучше Майка.

Бывшие баскетболисты Ламар Одом и Трэйси Макгрэйди рассказали о похожем опыте в общении с легендарным Кобе Брайантом .

Ламар Одом : «Расскажу об этом парне. Однажды у него была белая полоса. 9 победных бросков. На девятый раз мы были в Милуоки. Знаете, когда адреналин остается после матча. Они с Дереком Фишером заняли последние места. И он сидит и говорит сам с собой. Громко бормочет. «Я лучше Майка [Джордана ], я лучше Майка». Чувак, тебя заносит. Но если вы понимаете баскетбол, то осознаете и его цель».

Трэйси Макгрэйди : «У меня точно такая же история из ранних лет. Я оставался у него дома, и он говорил то же самое. В 19 лет повторял эту же мысль».