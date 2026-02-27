Евролига. «Хапоэль» обыграл «Милан» и прервал серию из пяти поражений, 27 очков Хэйс-Дэвиса не спасли «Панатинаикос» от проигрыша «Парижу» и другие результаты
Элайджа Брайант набрал 25 очков и привел «Хапоэль Тель-Авив» к победе над «Миланом». Команда из Израиля прервала серию из пяти поражений.
«Панатинаикос» уступил «Парижу», несмотря на 27 очков Найджела Хэйс-Дэвиса.
Регулярный чемпионат
Положение команд: Фенербахче Турция – 20-7, Олимпиакос Греция – 18-9, Валенсия Испания – 18-10, Барселона Испания – 17-11, Реал Испания – 17-11, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 16-11, Панатинаикос Греция – 16-12, Црвена Звезда Сербия – 16-12, Жальгирис Литва – 16-12, Монако – 16-12, Милан Италия – 14-14, Дубай ОАЭ – 14-14, Маккаби Тель-Авив Израиль – 13-15, Бавария Германия – 12-16, Виртус Италия – 12-16, Париж Франция – 9-18, Партизан Сербия – 9-19, Баскония Испания – 9-19, Анадолу Эфес Турция – 9-19, Виллербан Франция – 7-21.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.