  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Евролига. «Хапоэль» обыграл «Милан» и прервал серию из пяти поражений, 27 очков Хэйс-Дэвиса не спасли «Панатинаикос» от проигрыша «Парижу» и другие результаты
4

Евролига. «Хапоэль» обыграл «Милан» и прервал серию из пяти поражений, 27 очков Хэйс-Дэвиса не спасли «Панатинаикос» от проигрыша «Парижу» и другие результаты

Сегодня прошли шесть матчей регулярного сезона Евролиги.

Элайджа Брайант набрал 25 очков и привел «Хапоэль Тель-Авив» к победе над «Миланом». Команда из Израиля прервала серию из пяти поражений.

«Панатинаикос» уступил «Парижу», несмотря на 27 очков Найджела Хэйс-Дэвиса.

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче Турция – 20-7, Олимпиакос Греция – 18-9, Валенсия Испания – 18-10, Барселона Испания – 17-11, Реал Испания – 17-11, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 16-11, Панатинаикос Греция – 16-12, Црвена Звезда Сербия – 16-12, Жальгирис Литва – 16-12, Монако – 16-12, Милан Италия – 14-14, Дубай ОАЭ – 14-14, Маккаби Тель-Авив Израиль – 13-15, Бавария Германия – 12-16, Виртус Италия – 12-16, Париж Франция – 9-18, Партизан Сербия – 9-19, Баскония Испания – 9-19, Анадолу Эфес Турция – 9-19, Виллербан Франция – 7-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoМилан
logoЕвролига
logoПариж
logoВаленсия
logoПанатинаикос
logoДубай
logoМонако
logoМаккаби Тель-Авив
результаты
logoРеал
logoАСВЕЛ Виллербан
logoБаскония
logoХапоэль Тель-Авив
logoБавария
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Баски выглядят трагически, на них больно смотреть
Ответ Адвокат дьявола*
Баски выглядят трагически, на них больно смотреть
Это ещё слабо сказано, скорее всего не отошли от победы в финале. Но Валенсия не слабо так сегодня играет, залетает мяч только так
Ответ SergoSSS
Это ещё слабо сказано, скорее всего не отошли от победы в финале. Но Валенсия не слабо так сегодня играет, залетает мяч только так
Валенсия в принципе в этом сезоне симпатично смотрится. Бывают провалы, конечно, но команда интересная, и игроки подобраны качественно.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. «Панатинаикос» уступил «Фенербахче», 25 очков Райта принесли «Жальгирису» победу над «Хапоэлем» и другие результаты
13 февраля, 21:35
Евролига. «Дубай» обыграл «Реал», «Хапоэль» уступил «Валенсии» в овертайме и другие результаты
5 февраля, 21:23
Евролига. Бросок Джериана Гранта принес «Панатинаикосу» победу над «Реалом», «Фенербахче» обыграл «Барселону» на выезде и другие результаты
3 февраля, 21:41
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Лейкерс», «Майами» примет «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 21:09Live
Юдонис Хаслем: «Дело не в Редике, а в игроках «Лейкерс» и в ошибках двух главных звезд»
сегодня, 20:24Видео
Джейлен Дюрен: «Я предельно лоялен, таким вырос. В «Пистонс» мои братья»
сегодня, 19:30
«Сарагоса» не стала продлевать сотрудничество с Джошем Ричардсоном после испытательного срока
сегодня, 19:15
«Голден Стэйт» продлил контракт Ги Сантоса на 3 года и 15 миллионов долларов
сегодня, 18:45
Кенни Эткинсон: «Джеймсу Хардену пока трудно просто вести мяч»
сегодня, 18:34
«Зенит» подписал американского защитника Джонни Джузэнга до конца сезона
сегодня, 17:43Фото
«Бавария» снова интересуется Одедом Каташем
сегодня, 17:30
Никола Миротич, скорее всего, вернется в Испанию летом, «Валенсия» и «Реал» проявляют интерес
сегодня, 16:40
Райан Нембхард подпишет стандартный двухлетний контракт с «Далласом»
сегодня, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Дилан Озетковски и Шейк Милтон застряли в Дубае после поездки на выходных
сегодня, 20:59
«Хапоэль Тель-Авив» пытается срочно вывезти своих легионеров из Израиля, рассматривается вариант морского пути
сегодня, 19:56
Алекса Аврамович поможет сборной Сербии в следующей игре с Турцией 2 марта
сегодня, 19:45
«Его бросок одинаков из любого положения». «Хорнетс» поздравили Кона Книппела с рекордом по трехочковым трибьют-видео
сегодня, 19:06Видео
ФИБА перенесла матчи групп C и D азиатских отборов на чемпионат мира-2027 на июнь из-за конфликта на Ближнем Востоке
сегодня, 18:24
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» победило московское, «Ника» уступила УГМК и другие результаты
сегодня, 18:05
Дарио Шарич набрал 23+7 (8 из 12 с игры) в победном матче против сборной Германии
сегодня, 17:55
«Гран-Канария» продлила контракт Микеля Сальво, несмотря на тяжелую травму колена у форварда
сегодня, 17:15Фото
«Тенерифе» подписал бывшего чемпиона NCAA Кенни Уильямса
сегодня, 17:05Фото
Эргин Атаман: «Кажется, первая победа Турции в Сербии, исторический матч»
сегодня, 15:59
Рекомендуем