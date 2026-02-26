Тэйлор Хендрикс и Джи Джи Джексон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов матчей 25 февраля.
На первых местах в Топ-10 лучших эпизодов игрового дня НБА оказались Тэйлор Хендрикс и Джи Джи Джексон (оба «Мемфис»).
У Поста прогресс. Вчера он бы вторым, а сегодня уже на первом месте. И это на б2б. Машина для хайлайтов.
Квентин Пост попал на постер! Такой вот каламбур.
