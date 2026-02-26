«Лекарства не помогли». Джамал Мюррэй провел только 8 минут на площадке из-за болезни

Джамал Мюррэй не смог помочь своей команде в игре с «Селтикс».

Разыгрывающий «Денвера » Джамал Мюррэй вышел на площадку в матче против «Бостона », но покинул ее, отыграв 8 минут (2 очка и 1 передача), из-за болезни.

Мюррэй плохо чувствовал себя до начала встречи.

«Выглядел ужасно. Его накачали лекарствами. Но они не помогли. С организмом все было плохо», – поделился главный тренер Дэвид Адельман.

«Наггетс» справились с соперником (103:84) в его отсутствие.