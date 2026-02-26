«Лекарства не помогли». Джамал Мюррэй провел только 8 минут на площадке из-за болезни
Джамал Мюррэй не смог помочь своей команде в игре с «Селтикс».
Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй вышел на площадку в матче против «Бостона», но покинул ее, отыграв 8 минут (2 очка и 1 передача), из-за болезни.
Мюррэй плохо чувствовал себя до начала встречи.
«Выглядел ужасно. Его накачали лекарствами. Но они не помогли. С организмом все было плохо», – поделился главный тренер Дэвид Адельман.
«Наггетс» справились с соперником (103:84) в его отсутствие.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
Но это хорошая новоть. Думал, что травма