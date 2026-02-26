6

«Лекарства не помогли». Джамал Мюррэй провел только 8 минут на площадке из-за болезни

Джамал Мюррэй не смог помочь своей команде в игре с «Селтикс».

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй вышел на площадку в матче против «Бостона», но покинул ее, отыграв 8 минут (2 очка и 1 передача), из-за болезни.

Мюррэй плохо чувствовал себя до начала встречи.

«Выглядел ужасно. Его накачали лекарствами. Но они не помогли. С организмом все было плохо», – поделился главный тренер Дэвид Адельман.

«Наггетс» справились с соперником (103:84) в его отсутствие.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
logoНБА
logoДенвер
травмы
Дэвид Адельман
logoДжамал Мюррэй
logoБостон
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
зачем вообще было выходить? Тем более он вообще не отдыхает в этом году.
Но это хорошая новоть. Думал, что травма
Дали бы отдых. Смысл убивать в регулярке
Ответ Nbw77785
Дали бы отдых. Смысл убивать в регулярке
Может он сам не хотел пропускать, для спортсменов норма выступать с травмами, повреждениями и прочим, без этого не достигнешь вершин. Поэтому иногда принимают решение во вред себе, не слушая других.
Ответ Sm0k1n
Может он сам не хотел пропускать, для спортсменов норма выступать с травмами, повреждениями и прочим, без этого не достигнешь вершин. Поэтому иногда принимают решение во вред себе, не слушая других.
Это да, но одно дело конечно регулярный чемпионат, а другое дело ПО, но тут конечно не знаем, кто был инициатором
Вышел играть, чтобы на всякий случай не штрафанули за танкинг. Сильвер сейчас шашкой машет налево-направо без разбора)
Flu Game не состоялась.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В НБА давно не было такой жаркой гонки за MVP. Кто лидирует, кто начинает отставать?
23 февраля, 19:20
Джамал Мюррэй не смог доиграть матч из-за травмы ноги
8 февраля, 05:12
Пейтон Уотсон получил травму задней поверхности бедра в матче с «Никс»
5 февраля, 08:20Видео
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Лейкерс», «Майами» примет «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 21:09Live
Юдонис Хаслем: «Дело не в Редике, а в игроках «Лейкерс» и в ошибках двух главных звезд»
сегодня, 20:24Видео
Джейлен Дюрен: «Я предельно лоялен, таким вырос. В «Пистонс» мои братья»
сегодня, 19:30
«Сарагоса» не стала продлевать сотрудничество с Джошем Ричардсоном после испытательного срока
сегодня, 19:15
«Голден Стэйт» продлил контракт Ги Сантоса на 3 года и 15 миллионов долларов
сегодня, 18:45
Кенни Эткинсон: «Джеймсу Хардену пока трудно просто вести мяч»
сегодня, 18:34
«Зенит» подписал американского защитника Джонни Джузэнга до конца сезона
сегодня, 17:43Фото
«Бавария» снова интересуется Одедом Каташем
сегодня, 17:30
Никола Миротич, скорее всего, вернется в Испанию летом, «Валенсия» и «Реал» проявляют интерес
сегодня, 16:40
Райан Нембхард подпишет стандартный двухлетний контракт с «Далласом»
сегодня, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Дилан Озетковски и Шейк Милтон застряли в Дубае после поездки на выходных
сегодня, 20:59
«Хапоэль Тель-Авив» пытается срочно вывезти своих легионеров из Израиля, рассматривается вариант морского пути
сегодня, 19:56
Алекса Аврамович поможет сборной Сербии в следующей игре с Турцией 2 марта
сегодня, 19:45
«Его бросок одинаков из любого положения». «Хорнетс» поздравили Кона Книппела с рекордом по трехочковым трибьют-видео
сегодня, 19:06Видео
ФИБА перенесла матчи групп C и D азиатских отборов на чемпионат мира-2027 на июнь из-за конфликта на Ближнем Востоке
сегодня, 18:24
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» победило московское, «Ника» уступила УГМК и другие результаты
сегодня, 18:05
Дарио Шарич набрал 23+7 (8 из 12 с игры) в победном матче против сборной Германии
сегодня, 17:55
«Гран-Канария» продлила контракт Микеля Сальво, несмотря на тяжелую травму колена у форварда
сегодня, 17:15Фото
«Тенерифе» подписал бывшего чемпиона NCAA Кенни Уильямса
сегодня, 17:05Фото
Эргин Атаман: «Кажется, первая победа Турции в Сербии, исторический матч»
сегодня, 15:59
Рекомендуем