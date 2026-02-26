30+12+6 от Николы Йокича позволили «Денверу» уверенно обыграть «Бостон»
Никола Йокич провел яркий матч против «Селтикс».
Центровой «Денвера» Никола Йокич стал ключевым игроком в матче с «Бостоном» (103:84).
Йокич оформил дабл-дабл – 30 очков, 12 подборов и 6 передач, реализовав 11 из 28 бросков с игры, 4 из 13 из-за дуги и 4 из 7 с линии.
Ни один из его партнеров не взял планку в 15 очков.
В составе «Селтикс» дабл-даблом отметился защитник Джейлен Браун – 23 очка, 11 подборов и 3 блок-шота.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
11 из 28 - не уровень Николы, много мазал. После травмы пока не вышел на проектную мощность. Правда и кельты хороши в защите
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем