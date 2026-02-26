30+12+6 от Николы Йокича позволили «Денверу» уверенно обыграть «Бостон»

Никола Йокич провел яркий матч против «Селтикс».

Центровой «Денвера » Никола Йокич стал ключевым игроком в матче с «Бостоном » (103:84).

Йокич оформил дабл-дабл – 30 очков, 12 подборов и 6 передач, реализовав 11 из 28 бросков с игры, 4 из 13 из-за дуги и 4 из 7 с линии.

Ни один из его партнеров не взял планку в 15 очков.

В составе «Селтикс» дабл-даблом отметился защитник Джейлен Браун – 23 очка, 11 подборов и 3 блок-шота.