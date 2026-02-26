Алперен Шенгюн оформил 3-й трипл-дабл (26+13+11) в сезоне в победной игре с «Кингз»

Алперен Шенгюн стал ключевым игроком в матче с «Сакраменто».

Центровой «Хьюстона » Алперен Шенгюн оформил 3-й трипл-дабл в сезоне в победной игре против «Кингз» (128:97).

У бигмена 26 очков, 13 подборов, 11 передач, 2 перехвата и 3 блок-шота.

Шенгюн реализовал 9 из 13 бросков с игры, 1 из 2 трехочковых и 7 из 8 штрафных.