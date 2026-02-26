Рид Шеппард обновил личный рекорд по трехочковым (7) в победной игре с «Сакраменто»

Рид Шеппард отличился в матче против «Кингз».

Защитник «Хьюстона » Рид Шеппард стал самым результативным в победном домашнем матче против «Сакраменто » (128:97).

Шеппард вышел в стартовом составе и набрал 28 очков за 32 минуты. Защитник реализовал 7 из 16 бросков из-за дуги. 7 «трешек» стали лучшим показателем в карьере игрока в НБА .