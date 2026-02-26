Видео
Рид Шеппард обновил личный рекорд по трехочковым (7) в победной игре с «Сакраменто»

Рид Шеппард отличился в матче против «Кингз».

Защитник «Хьюстона» Рид Шеппард стал самым результативным в победном домашнем матче против «Сакраменто» (128:97).

Шеппард вышел в стартовом составе и набрал 28 очков за 32 минуты. Защитник реализовал 7 из 16 бросков из-за дуги. 7 «трешек» стали лучшим показателем в карьере игрока в НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
9 комментариев
Поливает очень качественно!
Шеппард, Гиллеспи и Притчард - просто услада для глаз.
Ответ pjfhfg2skn
Поливает очень качественно! Шеппард, Гиллеспи и Притчард - просто услада для глаз.
Мне тут буквально вчера рассказывали, что он ничего не попадает и вообще никто ничего не попадает в Рокетс, кроме КД
Ответ TryHarden13
Мне тут буквально вчера рассказывали, что он ничего не попадает и вообще никто ничего не попадает в Рокетс, кроме КД
Ну и дальше что? Я как был при этом мнении, так и останусь. Что вы делаете выводы по играм против Юты и Сакраменто. Почему эти же игроки также не поливают против сильных команд? За что вы радуетесь? Пусть они также сыграют против Оклы, САС, да в худой конец даже Денвера
Вот сейчас играет как третий пик драфта
