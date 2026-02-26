Виктор Вембаньяма сделал 5 блок-шотов в 10-й победе «Сперс» подряд
«Сан-Антонио» одержал 10-ю победу подряд над «Торонто».
«Сперс» справились с «Рэпторс» в гостях – 110:107. Эта победа стала для команды 10-й подряд. У «Сан-Антонио» самая длинная победная серия в лиге на данный момент.
Наиболее результативным и эффективным в атаке был защитник Девин Васселл. У него 21 очко и 5 подборов при 8 точных из 13 бросков с игры и 5 из 6 из-за дуги.
Форвард Виктор Вембаньяма испытывал проблемы с нападением (3 из 12 с игры, 1 из 6 трехочковых), но оказал высокое влияние на результат в защите. У него 8 подборов и 5 блок-шотов, включая предельно важный на последней минуте матча.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
9 комментариев
Достойный наследник Тима "Биг Фундаментала" Данкана. В принципе, у Виктора есть всё, чтобы стать Биггест Фундаменталом, во всех смыслах этого слова
Отточить немного игру в атаке. И добавить еще физической мощи. А в защите он просто монcтруозен. Никого нет лучше.
Данкан-то в лигу пришел в 22 года. Виктору только недавно исполнилось, а он уже третий сезон в лиге. Думаю, он еще успеет заматереть.
Ой как же приятно когда любимая команда побеждает, 10- стрик очень здорово. Все молодцы, а Витя идет за Дипоем.
Ух ты, вертикальное видео.
Как же классно, что в САС потерпели и обменяли в прошлом году ни Келдона ни Васселла, теперь когда пришли Харпер и Касл пазл почти сложился вокруг Вемби и они все на своих местах растут)
4-й номер Рапторс вообще не парится. Кидает через Вембаньяму так, будто того нет. В результате получает блоки. Три штуки собрал.
это же Скотти "Дополнительная хромосома" Барнс, главная звезда Рапторс
