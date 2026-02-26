Видео
9

Виктор Вембаньяма сделал 5 блок-шотов в 10-й победе «Сперс» подряд

«Сан-Антонио» одержал 10-ю победу подряд над «Торонто».

«Сперс» справились с «Рэпторс» в гостях – 110:107. Эта победа стала для команды 10-й подряд. У «Сан-Антонио» самая длинная победная серия в лиге на данный момент.

Наиболее результативным и эффективным в атаке был защитник Девин Васселл. У него 21 очко и 5 подборов при 8 точных из 13 бросков с игры и 5 из 6 из-за дуги.

Форвард Виктор Вембаньяма испытывал проблемы с нападением (3 из 12 с игры, 1 из 6 трехочковых), но оказал высокое влияние на результат в защите. У него 8 подборов и 5 блок-шотов, включая предельно важный на последней минуте матча.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoДевин Васселл
logoСан-Антонио
logoБаскетбол - видео
logoВиктор Вембаньяма
logoТоронто
logoНБА
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Достойный наследник Тима "Биг Фундаментала" Данкана. В принципе, у Виктора есть всё, чтобы стать Биггест Фундаменталом, во всех смыслах этого слова
Ответ Cash_flow
Достойный наследник Тима "Биг Фундаментала" Данкана. В принципе, у Виктора есть всё, чтобы стать Биггест Фундаменталом, во всех смыслах этого слова
Отточить немного игру в атаке. И добавить еще физической мощи. А в защите он просто монcтруозен. Никого нет лучше.
Ответ Ross!* Redcross
Отточить немного игру в атаке. И добавить еще физической мощи. А в защите он просто монcтруозен. Никого нет лучше.
Данкан-то в лигу пришел в 22 года. Виктору только недавно исполнилось, а он уже третий сезон в лиге. Думаю, он еще успеет заматереть.
Ой как же приятно когда любимая команда побеждает, 10- стрик очень здорово. Все молодцы, а Витя идет за Дипоем.
Ух ты, вертикальное видео.
Как же классно, что в САС потерпели и обменяли в прошлом году ни Келдона ни Васселла, теперь когда пришли Харпер и Касл пазл почти сложился вокруг Вемби и они все на своих местах растут)
4-й номер Рапторс вообще не парится. Кидает через Вембаньяму так, будто того нет. В результате получает блоки. Три штуки собрал.
Ответ Hack-a-Curry
4-й номер Рапторс вообще не парится. Кидает через Вембаньяму так, будто того нет. В результате получает блоки. Три штуки собрал.
это же Скотти "Дополнительная хромосома" Барнс, главная звезда Рапторс
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Виктор Вембаньяма выписал 4 блок-шота в четвертой четверти
24 февраля, 06:00Видео
Джейлен Дюрен поставил сверху через Вембаньяму и смерил взглядом француза
24 февраля, 04:30Видео
«Мельница» Виктора Вембаньямы и победный трехочковый под сирену от Джейлена Грина стали лучшими моментами игрового дня НБА
22 февраля, 10:25Видео
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Лейкерс», «Майами» примет «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 21:09Live
Юдонис Хаслем: «Дело не в Редике, а в игроках «Лейкерс» и в ошибках двух главных звезд»
сегодня, 20:24Видео
Джейлен Дюрен: «Я предельно лоялен, таким вырос. В «Пистонс» мои братья»
сегодня, 19:30
«Сарагоса» не стала продлевать сотрудничество с Джошем Ричардсоном после испытательного срока
сегодня, 19:15
«Голден Стэйт» продлил контракт Ги Сантоса на 3 года и 15 миллионов долларов
сегодня, 18:45
Кенни Эткинсон: «Джеймсу Хардену пока трудно просто вести мяч»
сегодня, 18:34
«Зенит» подписал американского защитника Джонни Джузэнга до конца сезона
сегодня, 17:43Фото
«Бавария» снова интересуется Одедом Каташем
сегодня, 17:30
Никола Миротич, скорее всего, вернется в Испанию летом, «Валенсия» и «Реал» проявляют интерес
сегодня, 16:40
Райан Нембхард подпишет стандартный двухлетний контракт с «Далласом»
сегодня, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Дилан Озетковски и Шейк Милтон застряли в Дубае после поездки на выходных
сегодня, 20:59
«Хапоэль Тель-Авив» пытается срочно вывезти своих легионеров из Израиля, рассматривается вариант морского пути
сегодня, 19:56
Алекса Аврамович поможет сборной Сербии в следующей игре с Турцией 2 марта
сегодня, 19:45
«Его бросок одинаков из любого положения». «Хорнетс» поздравили Кона Книппела с рекордом по трехочковым трибьют-видео
сегодня, 19:06Видео
ФИБА перенесла матчи групп C и D азиатских отборов на чемпионат мира-2027 на июнь из-за конфликта на Ближнем Востоке
сегодня, 18:24
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» победило московское, «Ника» уступила УГМК и другие результаты
сегодня, 18:05
Дарио Шарич набрал 23+7 (8 из 12 с игры) в победном матче против сборной Германии
сегодня, 17:55
«Гран-Канария» продлила контракт Микеля Сальво, несмотря на тяжелую травму колена у форварда
сегодня, 17:15Фото
«Тенерифе» подписал бывшего чемпиона NCAA Кенни Уильямса
сегодня, 17:05Фото
Эргин Атаман: «Кажется, первая победа Турции в Сербии, исторический матч»
сегодня, 15:59
Рекомендуем