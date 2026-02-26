Виктор Вембаньяма сделал 5 блок-шотов в 10-й победе «Сперс» подряд

«Сан-Антонио» одержал 10-ю победу подряд над «Торонто».

«Сперс» справились с «Рэпторс» в гостях – 110:107. Эта победа стала для команды 10-й подряд. У «Сан-Антонио » самая длинная победная серия в лиге на данный момент.

Наиболее результативным и эффективным в атаке был защитник Девин Васселл . У него 21 очко и 5 подборов при 8 точных из 13 бросков с игры и 5 из 6 из-за дуги.

Форвард Виктор Вембаньяма испытывал проблемы с нападением (3 из 12 с игры, 1 из 6 трехочковых), но оказал высокое влияние на результат в защите. У него 8 подборов и 5 блок-шотов, включая предельно важный на последней минуте матча.