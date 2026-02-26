Напряженная концовка с запоздавшим броском Джарретта Аллена во время сирены принесла «Бакс» победу над «Кавальерс»

«Милуоки» дома обыграл ослабленный состав «Кливленда».

Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо пока не готов к возвращению на площадку. «Кливленд » вышел на встречу с хозяевами без Джеймса Хардена (палец), Донована Митчелла (пах) и Эвана Мобли.

Матч завершился победой «Милуоки» в напряженной концовке. Решающим стало попадание разыгрывающего Кевина Портера . Центровой Джарретт Аллен мог перевести игру в овертайм но не успел вовремя расстаться с мячом. Его точный бросок не был засчитан после просмотра записи.

В составе «Кавальерс» Аллен оформил дабл-дабл – 27+11. Разыгрывающий Деннис Шредер провел пока самый результативный матч за свою новую команду. У него 26 очков и 5 передач.

В «Милуоки » все 5 игроков стартового состава набрали 15 и более очков. Кевин Портер стал самым результативным с 20 очками, 8 подборами и 5 передачами. У него также 5 перехватов.