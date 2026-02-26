Защитник Джулз Бернард подпишет двусторонний контракт с «Миннесотой»

«Тимбервулз» подпишут Джулза Бернарда.

26-летний защитник (198 см) Джулз Бернард присоединится к «Миннесоте» на условиях двустороннего контракта.

Бернард не был выбран на драфте-2022 и провел 19 матчей в НБА в сезоне-2023/24 за «Вашингтон».

В этом сезоне баскетболист набирает 22,8 очка, 6,7 подбора, 5,2 передачи и 1,1 перехвата в среднем в лиге развития в фарм-клубе «Тимбервулвз».