6

Ливио Жан-Шарль о русской бане: «Все шло хорошо, пока не пришел человек с вениками»

Ливио Жан-Шарль рассказал о посещении русской бани.

Центровой ЦСКА Ливио Жан-Шарль поделился впечатлениями от русских традиций, баскетболист впервые оказался в русской бане.

«Я был в бане, мне понравилось. Все шло хорошо до того момента, пока не пришел человек с вениками и не начал ими размахивать. И тут я понял, что с меня хватит. Было очень жарко. Там и так горячо, но когда открылась печка и решили пустить воздух оттуда, я был в шоке. А все русские парни сидели как ни в чем не бывало», – рассказал центровой московского ЦСКА.

Французский баскетболист выступает за ЦСКА с 2022 года. За это время он дважды выиграл Единую лигу ВТБ и чемпионат России.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Вид сверху», Единая Лига ВТБ в VK Видео
Ливио Жан-Шарль
logoЦСКА
logoЕдиная лига ВТБ
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Напомнил фильм" гардемарины вперёд", где героя Боярского, тоже француза, отхлестали венником в бане
Ответ Олег Попов
Напомнил фильм" гардемарины вперёд", где героя Боярского, тоже француза, отхлестали венником в бане
Мне это вспомнилось тоже, но сначала особенности национальной охоты на ум всплыло, когда Кузьмич говорит, что “ Баня, Русская Баня“
Заголовок прям для РПЛ
А мне это напомнило другого банщика
Ответ Владимир Ночевной
А мне это напомнило другого банщика
Сэндлера? Но не актёра)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ЦСКА вернулся в Москву только сегодня ночью из-за отмен рейсов и поблагодарил «Локомотив-Кубань» за помощь
24 февраля, 08:19
Данки Андрея Мартюка и Антониуса Кливленда – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
23 февраля, 16:01Видео
Фрэйзер, Рейнольдс, Жан-Шарль, Тасич и Михайловский – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
23 февраля, 13:06Фото
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Лейкерс», «Майами» примет «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 21:09Live
Юдонис Хаслем: «Дело не в Редике, а в игроках «Лейкерс» и в ошибках двух главных звезд»
сегодня, 20:24Видео
Джейлен Дюрен: «Я предельно лоялен, таким вырос. В «Пистонс» мои братья»
сегодня, 19:30
«Сарагоса» не стала продлевать сотрудничество с Джошем Ричардсоном после испытательного срока
сегодня, 19:15
«Голден Стэйт» продлил контракт Ги Сантоса на 3 года и 15 миллионов долларов
сегодня, 18:45
Кенни Эткинсон: «Джеймсу Хардену пока трудно просто вести мяч»
сегодня, 18:34
«Зенит» подписал американского защитника Джонни Джузэнга до конца сезона
сегодня, 17:43Фото
«Бавария» снова интересуется Одедом Каташем
сегодня, 17:30
Никола Миротич, скорее всего, вернется в Испанию летом, «Валенсия» и «Реал» проявляют интерес
сегодня, 16:40
Райан Нембхард подпишет стандартный двухлетний контракт с «Далласом»
сегодня, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Дилан Озетковски и Шейк Милтон застряли в Дубае после поездки на выходных
сегодня, 20:59
«Хапоэль Тель-Авив» пытается срочно вывезти своих легионеров из Израиля, рассматривается вариант морского пути
сегодня, 19:56
Алекса Аврамович поможет сборной Сербии в следующей игре с Турцией 2 марта
сегодня, 19:45
«Его бросок одинаков из любого положения». «Хорнетс» поздравили Кона Книппела с рекордом по трехочковым трибьют-видео
сегодня, 19:06Видео
ФИБА перенесла матчи групп C и D азиатских отборов на чемпионат мира-2027 на июнь из-за конфликта на Ближнем Востоке
сегодня, 18:24
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» победило московское, «Ника» уступила УГМК и другие результаты
сегодня, 18:05
Дарио Шарич набрал 23+7 (8 из 12 с игры) в победном матче против сборной Германии
сегодня, 17:55
«Гран-Канария» продлила контракт Микеля Сальво, несмотря на тяжелую травму колена у форварда
сегодня, 17:15Фото
«Тенерифе» подписал бывшего чемпиона NCAA Кенни Уильямса
сегодня, 17:05Фото
Эргин Атаман: «Кажется, первая победа Турции в Сербии, исторический матч»
сегодня, 15:59
Рекомендуем