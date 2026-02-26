Ливио Жан-Шарль о русской бане: «Все шло хорошо, пока не пришел человек с вениками»

Ливио Жан-Шарль рассказал о посещении русской бани.

Центровой ЦСКА Ливио Жан-Шарль поделился впечатлениями от русских традиций, баскетболист впервые оказался в русской бане.

«Я был в бане, мне понравилось. Все шло хорошо до того момента, пока не пришел человек с вениками и не начал ими размахивать. И тут я понял, что с меня хватит. Было очень жарко. Там и так горячо, но когда открылась печка и решили пустить воздух оттуда, я был в шоке. А все русские парни сидели как ни в чем не бывало», – рассказал центровой московского ЦСКА.

Французский баскетболист выступает за ЦСКА с 2022 года. За это время он дважды выиграл Единую лигу ВТБ и чемпионат России.