Видео
5

Киган Мюррэй («Сакраменто») получил травму левого голеностопа в матче с «Хьюстоном»

Киган Мюррэй выбыл из состава «Кингз» с травмой.

Форвард «Кингз» Киган Мюррэй получил травму левого голеностопа в матче с «Хьюстоном» (97:128). Баскетболист отыграл 8,6 минуты и набрал 3 очка и 1 подбор, после чего вынужденно покинул площадку.

Мюррэй присоединился к списку травмированных своей команды, в который входят Домантас Сабонис, Зак Лавин, Де′Андре Хантер и Дилан Кардуэлл.

«Сакраменто» занимает последнюю строчку на Западе с результатом 13-47.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
logoБаскетбол - видео
logoДилан Кардуэлл
logoКиган Мюррэй
logoЗак Лавин
logoХьюстон
травмы
logoДе′Андре Хантер
logoНБА
logoДомантас Сабонис
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кингс еще пожалеют, что не обменяли его
Новый хрусталь?
Штраф от НБА за танкинг будет?
Ответ norg
Штраф от НБА за танкинг будет?
Да он не сильно и влияет на победу как по мне, с таким процентом с игры только если топить команду.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейшон Тэйт пропустит 4–6 недель из‑за травмы колена
24 февраля, 13:58
Винса Уильямса унесли в раздевалку на руках после толчка от Тари Исона
24 февраля, 05:35Видео
«Нью-Йорк» совершил камбэк, отыгравшись с «-18» в четвертой четверти матча с «Хьюстоном»
22 февраля, 05:54Видео
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Лейкерс», «Майами» примет «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 21:09Live
Юдонис Хаслем: «Дело не в Редике, а в игроках «Лейкерс» и в ошибках двух главных звезд»
сегодня, 20:24Видео
Джейлен Дюрен: «Я предельно лоялен, таким вырос. В «Пистонс» мои братья»
сегодня, 19:30
«Сарагоса» не стала продлевать сотрудничество с Джошем Ричардсоном после испытательного срока
сегодня, 19:15
«Голден Стэйт» продлил контракт Ги Сантоса на 3 года и 15 миллионов долларов
сегодня, 18:45
Кенни Эткинсон: «Джеймсу Хардену пока трудно просто вести мяч»
сегодня, 18:34
«Зенит» подписал американского защитника Джонни Джузэнга до конца сезона
сегодня, 17:43Фото
«Бавария» снова интересуется Одедом Каташем
сегодня, 17:30
Никола Миротич, скорее всего, вернется в Испанию летом, «Валенсия» и «Реал» проявляют интерес
сегодня, 16:40
Райан Нембхард подпишет стандартный двухлетний контракт с «Далласом»
сегодня, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Дилан Озетковски и Шейк Милтон застряли в Дубае после поездки на выходных
сегодня, 20:59
«Хапоэль Тель-Авив» пытается срочно вывезти своих легионеров из Израиля, рассматривается вариант морского пути
сегодня, 19:56
Алекса Аврамович поможет сборной Сербии в следующей игре с Турцией 2 марта
сегодня, 19:45
«Его бросок одинаков из любого положения». «Хорнетс» поздравили Кона Книппела с рекордом по трехочковым трибьют-видео
сегодня, 19:06Видео
ФИБА перенесла матчи групп C и D азиатских отборов на чемпионат мира-2027 на июнь из-за конфликта на Ближнем Востоке
сегодня, 18:24
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» победило московское, «Ника» уступила УГМК и другие результаты
сегодня, 18:05
Дарио Шарич набрал 23+7 (8 из 12 с игры) в победном матче против сборной Германии
сегодня, 17:55
«Гран-Канария» продлила контракт Микеля Сальво, несмотря на тяжелую травму колена у форварда
сегодня, 17:15Фото
«Тенерифе» подписал бывшего чемпиона NCAA Кенни Уильямса
сегодня, 17:05Фото
Эргин Атаман: «Кажется, первая победа Турции в Сербии, исторический матч»
сегодня, 15:59
Рекомендуем