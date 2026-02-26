Киган Мюррэй («Сакраменто») получил травму левого голеностопа в матче с «Хьюстоном»

Киган Мюррэй выбыл из состава «Кингз» с травмой.

Форвард «Кингз» Киган Мюррэй получил травму левого голеностопа в матче с «Хьюстоном » (97:128). Баскетболист отыграл 8,6 минуты и набрал 3 очка и 1 подбор, после чего вынужденно покинул площадку.

Мюррэй присоединился к списку травмированных своей команды, в который входят Домантас Сабонис , Зак Лавин , Де′Андре Хантер и Дилан Кардуэлл.

«Сакраменто» занимает последнюю строчку на Западе с результатом 13-47.