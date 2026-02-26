Киган Мюррэй («Сакраменто») получил травму левого голеностопа в матче с «Хьюстоном»
Киган Мюррэй выбыл из состава «Кингз» с травмой.
Форвард «Кингз» Киган Мюррэй получил травму левого голеностопа в матче с «Хьюстоном» (97:128). Баскетболист отыграл 8,6 минуты и набрал 3 очка и 1 подбор, после чего вынужденно покинул площадку.
Мюррэй присоединился к списку травмированных своей команды, в который входят Домантас Сабонис, Зак Лавин, Де′Андре Хантер и Дилан Кардуэлл.
«Сакраменто» занимает последнюю строчку на Западе с результатом 13-47.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кингс еще пожалеют, что не обменяли его
Опять?
Новый хрусталь?
Штраф от НБА за танкинг будет?
Штраф от НБА за танкинг будет?
Да он не сильно и влияет на победу как по мне, с таким процентом с игры только если топить команду.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем