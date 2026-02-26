Джеймс Харден обойдется без операции на большом пальце правой руки и будет играть с травмой

Определился статус травмы Джеймса Хардена.

По информации инсайдера Шэмса Чарании, разыгрывающий «Кливленда» Джеймс Харден избежал серьезной травмы. После консультации со специалистом выяснилось, что перелом большого пальца правой руки не потребует операции. Харден намерен продолжать выступление с травмой.

Баскетболист пропустил матч против «Милуоки» и пока занимается лечением, после чего медицинский штаб оценит его доступность.

Харден набирает 18,9 очка, 4,6 подбора и 8 передач в среднем при 48,8% трехочковых в матчах за новый клуб.