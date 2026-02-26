Джейсон Тейтум проводит полноценные тренировки 5 на 5
Джейсон Тейтум находится на последнем этапе реабилитации.
Форвард Джейсон Тейтум продолжает восстановление после разрыва правого ахилла.
Инсайдер Шэмс Чарания подтвердил полноценное участие баскетболиста в тренировках 5 на 5 через 9 месяцев после операции.
Тейтуму осталось пройти через необходимый тренировочный процесс для восстановления формы и полноценной работы икроножной мышцы.
Решение о возвращении по-прежнему лежит на игроке, клуб не оказывает на него давление.
если в финал конференции выйдут то Тейтум наверное сыграет
