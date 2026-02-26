Джейсон Тейтум проводит полноценные тренировки 5 на 5

Джейсон Тейтум находится на последнем этапе реабилитации.

Форвард Джейсон Тейтум продолжает восстановление после разрыва правого ахилла.

Инсайдер Шэмс Чарания подтвердил полноценное участие баскетболиста в тренировках 5 на 5 через 9 месяцев после операции.

Тейтуму осталось пройти через необходимый тренировочный процесс для восстановления формы и полноценной работы икроножной мышцы.

Решение о возвращении по-прежнему лежит на игроке, клуб не оказывает на него давление.