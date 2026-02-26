Джонтэй Портер присоединился к команде из Сиэтла из возобновившей работу лиги USBL

Джонтэй Портер нашел место продолжения карьеры.

Брат Майкла Портера Джонтэй получил пожизненный бан на выступление в НБА после участия в мошеннической схеме на ставках. Портер признал свою вину и ожидает решения суда по наказанию.

Баскетболист нашел вариант продолжения баскетбольной карьеры, присоединившись к турниру United States Basketball League. USBL была основана в 1985 году, прекратила свою деятельность в 2008 и возобновит работу с этого марта. Новые владельцы получили все права на историю соревнования.

В лиге будут выступать 8 команд, Портер присоединился к коллективу из Сиэтла «Суперхоукс».

Ранее судья отказал баскетболисту в возможности играть за греческий клуб.