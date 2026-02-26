Мэт Ишбиа предложил бонус в 1 миллион победителям конкурсов Матча всех звезд-2027 в Финиксе
Мэт Ишбиа решил увеличить мотивацию к участию в звездном уикенде.
Матч всех звезд НБА-2027 пройдет в Финиксе. Владелец «Сан» Мэт Ишбиа заранее начал готовиться к мероприятию в публичном пространстве.
Бизнесмен в эфире The Pat McAfee Show предложил выплатить бонус в миллион долларов победителям конкурсов трехочковых и бросков сверху. Ишбиа дополнительно пообещал отправить по миллиону на благотворительность.
«Давайте мотивируем лучших. Пусть все будет круто!» – заключил владелец.
Офис НБА и профсоюз игроков не одобрили идею, которая выходит за рамки текущей финансовой политики лиги и не была согласована с ними.
