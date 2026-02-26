Марк Спирс: «В НБА не так много игроков, способных завершать матчи лучше, чем Леброн Джеймс»

Марк Спирс: В НБА не так много игроков, которые лучше Леброна завершают матчи.

Эксперт Марк Спирс прокомментировал концовку матча «Лейкерс» с «Орландо» , отметив, что в решающие минуты мяч должен был оставаться у Леброна Джеймса.

«В НБА не так много игроков, способных завершать матчи лучше, чем Леброн Джеймс . А в тот момент, за одну‑две минуты до конца, Лука (Дончич ) бросил трехочковый, Остин (Ривз) бросил трехочковый – а Леброн стоял в стороне, и его опекал Десмонд Бэйн. Он выше Десмонда Бэйна , тяжелее его – и просто стоит рядом, пока они играют один на один.

И хотя Лука Дончич великолепен, я бы хотел, чтобы мяч был у Леброна Джеймса, потому что он мог бы повести мяч к кольцу, отдать пас Луке или Ривзу. Я считаю, что мяч должен был быть у него. Леброн отличный игрок для решающих моментов, а тут у него не было возможности закрыть игру», – заявил Спирс в эфире ESPN.