«Не помню, чтобы бросок так подводил меня». Майкл Портер реализовал лишь 10 из 55 трехочковых после перерыва на Матч всех звезд

Майкл Портер реализовал лишь 18% трехочковых после перерыва на Матч звезд.

Майкл Портер объяснил резкий спад в реализации трехочковых после перерыва на Матч всех звезд. Форвард «Бруклина », который в первой половине сезона набирал 25,6 очка с 40% из-за дуги, в последних семи матчах реализовал лишь 18,2% дальних бросков (10 из 55).

«Я не помню, чтобы мой бросок так подводил меня. Последние четыре‑пять матчей я чувствую, что у меня не идет. Но так бывает, когда теряешь ритм и какое‑то время не играешь. Люди, которые не играют в баскетбол, не понимают, что можно потерять чувство броска и координацию всего за два‑три дня без игры.

Думаю, сейчас я расплачиваюсь за то, что не играл в последних двух матчах перед перерывом на Матч всех звезд и потом мало тренировался», – отметил Портер.