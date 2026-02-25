  • Спортс
  «Не помню, чтобы бросок так подводил меня». Майкл Портер реализовал лишь 10 из 55 трехочковых после перерыва на Матч всех звезд
«Не помню, чтобы бросок так подводил меня». Майкл Портер реализовал лишь 10 из 55 трехочковых после перерыва на Матч всех звезд

Майкл Портер реализовал лишь 18% трехочковых после перерыва на Матч звезд.

Майкл Портер объяснил резкий спад в реализации трехочковых после перерыва на Матч всех звезд. Форвард «Бруклина», который в первой половине сезона набирал 25,6 очка с 40% из-за дуги, в последних семи матчах реализовал лишь 18,2% дальних бросков (10 из 55).

«Я не помню, чтобы мой бросок так подводил меня. Последние четыре‑пять матчей я чувствую, что у меня не идет. Но так бывает, когда теряешь ритм и какое‑то время не играешь. Люди, которые не играют в баскетбол, не понимают, что можно потерять чувство броска и координацию всего за два‑три дня без игры.

Думаю, сейчас я расплачиваюсь за то, что не играл в последних двух матчах перед перерывом на Матч всех звезд и потом мало тренировался», – отметил Портер.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Эрика Слэйтера в соцсети Х
4 из 28 в финале против Майами он предусмотрительно забыл
Правильно, Майкл, ты ещё больше первогодке с 40% не отдавай мяч на дуге и продолжай палить, как кривая гаубица. Тогда всё точно улучшится!
Ответ Кюхель
Правильно, Майкл, ты ещё больше первогодке с 40% не отдавай мяч на дуге и продолжай палить, как кривая гаубица. Тогда всё точно улучшится!
Если отдавать первогодке, тот может и матч, например с Орландо, затащить в овертайм и там выиграть, чего Бруклину не надо
Ответ Кюхель
Правильно, Майкл, ты ещё больше первогодке с 40% не отдавай мяч на дуге и продолжай палить, как кривая гаубица. Тогда всё точно улучшится!
у первогодки после мвз так же 40%?
не успели слить на пике Мишу... напрасно
Ответ Odissey ru
не успели слить на пике Мишу... напрасно
А было ли хоть одно реальное предложение?
Ответ С детства не люблю
А было ли хоть одно реальное предложение?
Конечно нет.
Мусорный скорер без защиты и здоровья.
Лавин 2.0
Пацаны со спорца всё помнят))
