«Олимпиакос» включил Мустафу Фалля в заявку на Евролигу. Центровой восстанавливается быстрее, чем ожидалось

Центровой «Олимпиакос» Мустафу Фолл опережает график восстановления.

«Олимпиакос » столкнулся с серьезными кадровыми проблемами в передней линии. Никола Милутинов и Саша Везенков травмированы, Тайрик Джонс также испытывает трудности – в такой ситуации клуб принял решение включить в заявку на Евролигу центрового Мустафу Фалля .

34-летний француз стал 20-м и последним игроком, зарегистрированным «Олимпиакосом» в турнире в этом сезоне. Фалль получил тяжелую травму колена (разрыв сухожилия надколенника) в июне прошлого года в финале чемпионата Греции. Первоначально предполагалось, что он пропустит весь сезон, однако восстановление идет быстрее ожидаемого.

Возвращение опытного центрового может стать ценным усилением для «Олимпиакоса» на завершающем этапе сезона. Команда занимает второе место в Евролиге с результатом 18-9.