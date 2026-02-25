Джеймс Харден получил перелом большого пальца правой руки
Джеймс Харден сломал палец в матче с «Никс» – сроки восстановления неизвестны.
Разыгрывающий «Кливленда» Джеймс Харден получил перелом большого пальца правой руки без смещения в матче с «Нью-Йорком». Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания.
36-летний баскетболист проходит дополнительное обследование и лечение, врачи определяют степень тяжести травмы. Сроки восстановления станут известны после полной диагностики.
После перехода из «Клипперс» Харден провел 7 матчей за «Кавальерс» и в среднем набирал 18,9 очка, отдавал 8 передач и делал 4,6 подбора за 32 минуты на паркете.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Как уже эти новости надоели. Только что-то начинает получаться и на тебе
До плей-офф ещё время есть. Можно восстановится
Ну не бросковая, может быстро вернётся
Шэмс пишет что операция не потребуется и Борода готов играть с переломом
Да ну нафиг. Один зацеп и палец доломают. Лучше долечиться.
Кобе половину сезона с поломанным указательным пальцем играл. Норм
Здоровья бороде и скорее вернуться в игру. после прочтения новости в голове сразу возникла музыка из того мема directed Robert b. Weide
Наследие Гарлэнда
А Дариус Гарлэнд через неделю будет здоров.
Отговорила роща золотааая
Года 4 назад, даже нежный Кевин Лав с такой травмой пропустил всего нескольок матчей.
Перелом без смещения - это трещина же. По идее за несколько дней затягивается. Полное восстановление пару недель для маленькой кости.
