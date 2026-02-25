17

Джеймс Харден получил перелом большого пальца правой руки

Джеймс Харден сломал палец в матче с «Никс» – сроки восстановления неизвестны.

Разыгрывающий «Кливленда» Джеймс Харден получил перелом большого пальца правой руки без смещения в матче с «Нью-Йорком». Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания.

36-летний баскетболист проходит дополнительное обследование и лечение, врачи определяют степень тяжести травмы. Сроки восстановления станут известны после полной диагностики.

После перехода из «Клипперс» Харден провел 7 матчей за «Кавальерс» и в среднем набирал 18,9 очка, отдавал 8 передач и делал 4,6 подбора за 32 минуты на паркете.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoКливленд
травмы
logoДжеймс Харден
logoНБА
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как уже эти новости надоели. Только что-то начинает получаться и на тебе
До плей-офф ещё время есть. Можно восстановится
Ну не бросковая, может быстро вернётся
Шэмс пишет что операция не потребуется и Борода готов играть с переломом
Ответ PredatorMax
Шэмс пишет что операция не потребуется и Борода готов играть с переломом
Да ну нафиг. Один зацеп и палец доломают. Лучше долечиться.
Ответ Лиллард унижатель!
Да ну нафиг. Один зацеп и палец доломают. Лучше долечиться.
Кобе половину сезона с поломанным указательным пальцем играл. Норм
Здоровья бороде и скорее вернуться в игру. после прочтения новости в голове сразу возникла музыка из того мема directed Robert b. Weide
Наследие Гарлэнда
А Дариус Гарлэнд через неделю будет здоров.
Отговорила роща золотааая
Года 4 назад, даже нежный Кевин Лав с такой травмой пропустил всего нескольок матчей.
Перелом без смещения - это трещина же. По идее за несколько дней затягивается. Полное восстановление пару недель для маленькой кости.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Кливленд», «Голден Стэйт» и «Нью-Йорк» – главные претенденты на Леброна, если он решит покинуть «Лейкерс» (Эрик Пинкус)
25 февраля, 19:30
Джеймс Харден: «Донован Митчелл неэгоистичен, но очень уверен в себе и может набрать ход в любой момент»
25 февраля, 09:50
Кенни Эткинсон о победе над «Никс»: «Сегодня мы доминировали в нужных точках по всей площадке»
25 февраля, 09:40
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Лейкерс», «Майами» примет «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 21:09Live
Юдонис Хаслем: «Дело не в Редике, а в игроках «Лейкерс» и в ошибках двух главных звезд»
сегодня, 20:24Видео
Джейлен Дюрен: «Я предельно лоялен, таким вырос. В «Пистонс» мои братья»
сегодня, 19:30
«Сарагоса» не стала продлевать сотрудничество с Джошем Ричардсоном после испытательного срока
сегодня, 19:15
«Голден Стэйт» продлил контракт Ги Сантоса на 3 года и 15 миллионов долларов
сегодня, 18:45
Кенни Эткинсон: «Джеймсу Хардену пока трудно просто вести мяч»
сегодня, 18:34
«Зенит» подписал американского защитника Джонни Джузэнга до конца сезона
сегодня, 17:43Фото
«Бавария» снова интересуется Одедом Каташем
сегодня, 17:30
Никола Миротич, скорее всего, вернется в Испанию летом, «Валенсия» и «Реал» проявляют интерес
сегодня, 16:40
Райан Нембхард подпишет стандартный двухлетний контракт с «Далласом»
сегодня, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Дилан Озетковски и Шейк Милтон застряли в Дубае после поездки на выходных
сегодня, 20:59
«Хапоэль Тель-Авив» пытается срочно вывезти своих легионеров из Израиля, рассматривается вариант морского пути
сегодня, 19:56
Алекса Аврамович поможет сборной Сербии в следующей игре с Турцией 2 марта
сегодня, 19:45
«Его бросок одинаков из любого положения». «Хорнетс» поздравили Кона Книппела с рекордом по трехочковым трибьют-видео
сегодня, 19:06Видео
ФИБА перенесла матчи групп C и D азиатских отборов на чемпионат мира-2027 на июнь из-за конфликта на Ближнем Востоке
сегодня, 18:24
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» победило московское, «Ника» уступила УГМК и другие результаты
сегодня, 18:05
Дарио Шарич набрал 23+7 (8 из 12 с игры) в победном матче против сборной Германии
сегодня, 17:55
«Гран-Канария» продлила контракт Микеля Сальво, несмотря на тяжелую травму колена у форварда
сегодня, 17:15Фото
«Тенерифе» подписал бывшего чемпиона NCAA Кенни Уильямса
сегодня, 17:05Фото
Эргин Атаман: «Кажется, первая победа Турции в Сербии, исторический матч»
сегодня, 15:59
Рекомендуем