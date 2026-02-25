Джеймс Харден сломал палец в матче с «Никс» – сроки восстановления неизвестны.

Разыгрывающий «Кливленда» Джеймс Харден получил перелом большого пальца правой руки без смещения в матче с «Нью-Йорком». Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания.

36-летний баскетболист проходит дополнительное обследование и лечение, врачи определяют степень тяжести травмы. Сроки восстановления станут известны после полной диагностики.

После перехода из «Клипперс» Харден провел 7 матчей за «Кавальерс» и в среднем набирал 18,9 очка, отдавал 8 передач и делал 4,6 подбора за 32 минуты на паркете.