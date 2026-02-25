«Кливленд», «Голден Стэйт» и «Нью-Йорк» – главные претенденты на Леброна, если он решит покинуть «Лейкерс» (Эрик Пинкус)

Будущее Леброна Джеймса продолжает оставаться одной из главных тем в НБА . По информации Эрика Пинкуса из Bleacher Report, если 41-летний форвард не завершит карьеру и решит покинуть «Лейкерс», наиболее реалистичными вариантами для него станут три команды: «Кливленд », «Голден Стэйт» и «Нью-Йорк ».

Больше любого другого клуба с Джеймсом по-прежнему связывают «Кавальерс». Леброн принес «Кливленду » исторический титул-2016 и не раз называл его одним из самых значимых в своей карьере.

«Нью-Йорк » предлагает статус клуба-претендента на Востоке и один крупнейших рынков лиги. «Голден Стэйт », несмотря на проблемы с травмами, дает интригующую возможность сыграть в паре со Стефеном Карри .

Контракт Леброна с «Лейкерс » истекает этим летом. В текущем сезоне он набирает в среднем 21,7 очка, 7 передач и 5,7 подбора за игру.