«Кливленд», «Голден Стэйт» и «Нью-Йорк» – главные претенденты на Леброна, если он решит покинуть «Лейкерс» (Эрик Пинкус)
Будущее Леброна Джеймса продолжает оставаться одной из главных тем в НБА. По информации Эрика Пинкуса из Bleacher Report, если 41-летний форвард не завершит карьеру и решит покинуть «Лейкерс», наиболее реалистичными вариантами для него станут три команды: «Кливленд», «Голден Стэйт» и «Нью-Йорк».
Больше любого другого клуба с Джеймсом по-прежнему связывают «Кавальерс». Леброн принес «Кливленду» исторический титул-2016 и не раз называл его одним из самых значимых в своей карьере.
«Нью-Йорк» предлагает статус клуба-претендента на Востоке и один крупнейших рынков лиги. «Голден Стэйт», несмотря на проблемы с травмами, дает интригующую возможность сыграть в паре со Стефеном Карри.
Контракт Леброна с «Лейкерс» истекает этим летом. В текущем сезоне он набирает в среднем 21,7 очка, 7 передач и 5,7 подбора за игру.
P s ну я не совсем серьезно, но хотя…)
1) Убивать один из немногих оставшихся лет Карри на прощальный тур Брона, просто потому что они друзяшки в сборной? Не рассчитывают же они чемпионство в таком составе взять
2) Соответственно, какие майки вы продавать будете, клоунские? Сейчас любая из 3 команд, где он играл, это майка человека, который привел эту команду к гайке будучи звездой, а тут будет человек в цветах команды, которая буквально ответственна за его спорную стату в финалах (4-6)
Ну и с деньгами тоже не очень понятно: он за еду будет играть или Порзи отпустят за просто так, чтобы контракт вместить? И то, и то выглядит глупостью
😅
Вместе с истерией по Яннису.