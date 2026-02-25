  • Спортс
  «Кливленд», «Голден Стэйт» и «Нью-Йорк» – главные претенденты на Леброна, если он решит покинуть «Лейкерс» (Эрик Пинкус)
11

Будущее Леброна Джеймса продолжает оставаться одной из главных тем в НБА. По информации Эрика Пинкуса из Bleacher Report, если 41-летний форвард не завершит карьеру и решит покинуть «Лейкерс», наиболее реалистичными вариантами для него станут три команды: «Кливленд», «Голден Стэйт» и «Нью-Йорк».

Больше любого другого клуба с Джеймсом по-прежнему связывают «Кавальерс». Леброн принес «Кливленду» исторический титул-2016 и не раз называл его одним из самых значимых в своей карьере.

«Нью-Йорк» предлагает статус клуба-претендента на Востоке и один крупнейших рынков лиги. «Голден Стэйт», несмотря на проблемы с травмами, дает интригующую возможность сыграть в паре со Стефеном Карри.

Контракт Леброна с «Лейкерс» истекает этим летом. В текущем сезоне он набирает в среднем 21,7 очка, 7 передач и 5,7 подбора за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Bleacher Report
Стеф, Леброн, Грин, Хорфорд... На двойку можно еще Уэйда подписать на минималку, воссоединить легендарное майамское дуо. Или Майкла, тогда вообще можно билеты в первый ряд по миллиону продавать
Ответ pichot
Стеф, Леброн, Грин, Хорфорд... На двойку можно еще Уэйда подписать на минималку, воссоединить легендарное майамское дуо. Или Майкла, тогда вообще можно билеты в первый ряд по миллиону продавать
Дешевле всем на врача скинуться)
Ответ pichot
Стеф, Леброн, Грин, Хорфорд... На двойку можно еще Уэйда подписать на минималку, воссоединить легендарное майамское дуо. Или Майкла, тогда вообще можно билеты в первый ряд по миллиону продавать
Добавлю насчет Леброна в ГСВ (ну тоже с долей юмора): Батлер выздоровеет, Порзи перестанет ломаться (чудеса редко, но случаются), Дерозан на минималку, контракт Томпсона Даллас выкупит (нафиг он им сейчас не нужен), Крис Пол передумает завершать при таком раскладе и упрется еще не сезончик, еще пара неожиданных подписаний (ну год в такой команде фоткаться для «наследия», я так понял там такие понты ценятся), будет огнище!!! Чемпионами вряд ли станут, да и все площадки песком усыпят, но лично я бы не одного матча не пропустил бы, каждый матч нереальное шоу!!))
P s ну я не совсем серьезно, но хотя…)
Уже второй журналист называет среди претендентов ГСВ, но, по моему это какая-то прохладная история:
1) Убивать один из немногих оставшихся лет Карри на прощальный тур Брона, просто потому что они друзяшки в сборной? Не рассчитывают же они чемпионство в таком составе взять
2) Соответственно, какие майки вы продавать будете, клоунские? Сейчас любая из 3 команд, где он играл, это майка человека, который привел эту команду к гайке будучи звездой, а тут будет человек в цветах команды, которая буквально ответственна за его спорную стату в финалах (4-6)
Ну и с деньгами тоже не очень понятно: он за еду будет играть или Порзи отпустят за просто так, чтобы контракт вместить? И то, и то выглядит глупостью
Если он уйдет из ЛАЛ, то тольок в Кавс .Зачем ему другие варианты? Я бы даже в Майами поверил намного больше, чем в ГСВ и Никс.
Молодые и перспективные ГСВ как раз то, что нужно юнному Леброну
😅
В Никс бы Брона. А уже потом в Кэвс завершать. ГСВ - это даже не смешно, уже выше написали, почему этого не будет.
Эту тему будут елозить до осени.
Вместе с истерией по Яннису.
А почему бы и нет. Если уж Липрунец не привнесёт своё ДНК чемпиона, то всё, официально признаем МСГ местом проклятым.
