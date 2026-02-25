«Лейкерс» наняли экс-тренера университета Вирджинии Тони Беннетта консультантом по драфту
«Лейкерс» продолжают перестраивать структуру клуба. Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, организация наняла бывшего главного тренера университета Вирджинии Тони Беннетта на должность консультанта по драфту. Специалист с большим опытом работы в студенческом баскетболе будет сотрудничать с Робом Пелинкой и участвовать в оценке молодых талантов.
Беннетт привел университет Вирджинии к первому в истории вуза чемпионству NCAA в 2019 году. За свою карьеру он неоднократно признавался тренером года на национальном уровне и в конференции ACC. Под его руководством выросли несколько будущих игроков НБА, выбранных в первом раунде драфта: Малкольм Брогдон, Де’Андре Хантер и Тай Джером.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Один из лучших оценщиков таланта, Лейкерс тут хорошо сработали
Консультант по драфту Тони Беннет. Слава богу не ЭНтони)
