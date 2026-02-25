«Лейкерс» наняли экс-тренера университета Вирджинии Тони Беннетта консультантом по драфту

«Лейкерс » продолжают перестраивать структуру клуба. Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, организация наняла бывшего главного тренера университета Вирджинии Тони Беннетта на должность консультанта по драфту. Специалист с большим опытом работы в студенческом баскетболе будет сотрудничать с Робом Пелинкой и участвовать в оценке молодых талантов.

Беннетт привел университет Вирджинии к первому в истории вуза чемпионству NCAA в 2019 году. За свою карьеру он неоднократно признавался тренером года на национальном уровне и в конференции ACC. Под его руководством выросли несколько будущих игроков НБА , выбранных в первом раунде драфта: Малкольм Брогдон, Де’Андре Хантер и Тай Джером.