Шакил О’Нил: В этом году был худший конкурс данков в истории.

Шакил О ’Нил подверг критике конкурс данков 2026 года, назвав его худшим в истории.

«Это поколение для меня просто слишком «крутое». Действительно так. И мне неприятно это говорить, но именно поэтому Матч всех звезд был слабым последние 6-8 лет. В этом году был худший конкурс данков в истории. У нас было шоу «Dunkman», и участники того шоу лучше, чем нынешние профессиональные данкеры НБА », – сказал О’Нил в подкасте The Big Podcast.

Он также отметил, что раньше данк-контест был главным событием уик-энда Матча всех звезд.

«Помню, как я рос – и тогда сам Матч всех звезд отходил на второй план. Главным событием уик-энда был конкурс данков. Майкл Джордан против Доминика Уилкинса», – добавил О’Нил.

Победителем конкурса 2026 года стал форвард «Майами» Кешад Джонсон . Мероприятие вновь подверглось критике за отсутствие звездных участников.