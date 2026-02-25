14

Шакил О’Нил: «В этом году был худший конкурс данков в истории»

«Это поколение для меня просто слишком «крутое». Действительно так. И мне неприятно это говорить, но именно поэтому Матч всех звезд был слабым последние 6-8 лет. В этом году был худший конкурс данков в истории. У нас было шоу «Dunkman», и участники того шоу лучше, чем нынешние профессиональные данкеры НБА», – сказал О’Нил в подкасте The Big Podcast.

Он также отметил, что раньше данк-контест был главным событием уик-энда Матча всех звезд.

«Помню, как я рос – и тогда сам Матч всех звезд отходил на второй план. Главным событием уик-энда был конкурс данков. Майкл Джордан против Доминика Уилкинса», – добавил О’Нил.

Победителем конкурса 2026 года стал форвард «Майами» Кешад Джонсон. Мероприятие вновь подверглось критике за отсутствие звездных участников.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Big Podcast
нет, не худший.
ХУже было когда чел снял игровые кросы и надел тимбаланды...там такой кринж был..
вроде тогда Гордон ещё пришел на контест совсем не подготовленный и пытался всех удивить данком, когда ему мяч дрон сбросил..
это было отвратительно
возможно это были разные года
проверил. это были разные контесты (2017 2022), но смысл не поменялся.. одни только эти моменты вызвали во мне больше негативной реакции, чем сдк 2026...
нет , вру! сдк где были КОМАНДЫ по 3 человека... вот худший сдк все же)) ахаахах
Тут проблема, что уже практически все данки, которые могут делать игроки nba уже были, поэтому прям удивить сейчас наверное можно только внешним видом, либо артистизмом. Второй вариант звать профессионалов типа Маккланга, но их мало знает широкая публика. Условно, если сейчас игрок nba повторит например данки Картера 00 или Джордана, то его захейтят и скажут, что это шляпа, хотя в те времена это был топчик.
Профиков знают не меньше, чем тех, кто выступал на контесте последнем
У Джордана Килганона подписчиков в соцсетях больше чем у большинства игроков НБА
