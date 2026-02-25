Шакил О’Нил: «В этом году был худший конкурс данков в истории»
Шакил О’Нил подверг критике конкурс данков 2026 года, назвав его худшим в истории.
«Это поколение для меня просто слишком «крутое». Действительно так. И мне неприятно это говорить, но именно поэтому Матч всех звезд был слабым последние 6-8 лет. В этом году был худший конкурс данков в истории. У нас было шоу «Dunkman», и участники того шоу лучше, чем нынешние профессиональные данкеры НБА», – сказал О’Нил в подкасте The Big Podcast.
Он также отметил, что раньше данк-контест был главным событием уик-энда Матча всех звезд.
«Помню, как я рос – и тогда сам Матч всех звезд отходил на второй план. Главным событием уик-энда был конкурс данков. Майкл Джордан против Доминика Уилкинса», – добавил О’Нил.
Победителем конкурса 2026 года стал форвард «Майами» Кешад Джонсон. Мероприятие вновь подверглось критике за отсутствие звездных участников.
ХУже было когда чел снял игровые кросы и надел тимбаланды...там такой кринж был..
вроде тогда Гордон ещё пришел на контест совсем не подготовленный и пытался всех удивить данком, когда ему мяч дрон сбросил..
это было отвратительно
возможно это были разные года
нет , вру! сдк где были КОМАНДЫ по 3 человека... вот худший сдк все же)) ахаахах