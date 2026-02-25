Стартовал февральский сбор национальной команды России

В спорткомплексе «Парамоново» стартовал сбор национальной команды России. Тренировочные мероприятия с участием 20 игроков продлятся до 2 марта.

В сборную вызваны:

защитники: Ян Додеус («Челбаскет», Челябинск, 21 год, 187 см); Антон Карданахишвили («Уралмаш», Екатеринбург, 23 года, 192 см); Владимир Карпенко (ЦСКА, Москва, 25 лет, 192 см); Александр Поротников («Зенит-М», Санкт-Петербург, 18 лет, 193 см); Александр Шендеров («Пари Нижний Новгород», 18 лет, 190 см); Тимофей Шикалов (МБА-МАИ-2, Москва, 19 лет, 192 см); Вадим Ширинкин (ЦСКА-2, 20 лет, 191 см).

форварды: Иван Васильев («Зенит-М», 18 лет, 203 см); Егор Евстафьев («Зенит-2», 19 лет, 200 см); Павел Земский («Автодор», Саратов, 21 год, 203 см); Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань», Краснодар, 21 год, 201 см); Ярослав Никонов (ЦСКА-2, 21 год, 195 см); Павел Рябков (СШОР «Локомотив-Кубань», 19 лет, 202 см); Лев Свинин (БЕТСИТИ ПАРМА, Пермь, 19 лет, 207 см); Данил Шеянов («Локомотив-Кубань», 22 года, 202 см); Александр Чадов (ЦСКА, 24 года, 202 см).

центровые: Даниил Абрамов (ЦСКА-2, 19 лет, 208 см); Илья Кривых («Зенит», 19 лет, 207 см); Захар Лавренов (ЦСКА-2, 20 лет, 208 см); Глеб Фирсов (БЕТСИТИ ПАРМА, 21 год, 208 см).

С командой работают главный тренер Зоран Лукич («Ираклис») и его ассистенты Сергей Козин и Александр Полинкевич (оба – «Пари Нижний Новгород»).