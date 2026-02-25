Скариоло о поражении от «Басконии» в финале Кубка Короля: «Беру на себя полную ответственность»

Тренер «Реала» прокомментировал поражение от «Басконии» в финале Кубка Испании.

Главный тренер «Реала » Серджо Скариоло впервые публично высказался после поражения в финале Кубка Короля Испании от «Басконии» (89:100).

«Мы явно находимся в процессе превращения разочарования от проигранного финала в желание и боевой настрой. Мы были самокритичны. Лично я считаю, что должен был предвидеть атмосферу: после преодоления самой сложной части турнира – с выдающимися выступлениями в четвертьфинале и полуфинале – что‑то изменилось. В команде возникло определенное ощущение, мы потеряли часть смирения, часть энергии, тот задор, который нужен для игры в финалах. Я беру на себя полную ответственность за это, и такое, безусловно, больше не повторится.

Команда немного потрясена, но очень сплочена. Мы все вместе отпраздновали день рождения Марио Хезони . Нам нужно заново сосредоточиться на понимании того, почему после такого сложного старта еще в октябре мы в марте занимаем первое место в чемпионате Испании и четвертое – в Евролиге, находясь практически в недосягаемых позициях. Но очевидно, есть моменты, которые мы должны улучшить, особенно в психологическом плане», – заключил итальянский специалист.