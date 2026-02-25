  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Скариоло о поражении от «Басконии» в финале Кубка Короля: «Беру на себя полную ответственность»
0

Скариоло о поражении от «Басконии» в финале Кубка Короля: «Беру на себя полную ответственность»

Тренер «Реала» прокомментировал поражение от «Басконии» в финале Кубка Испании.

Главный тренер «Реала» Серджо Скариоло впервые публично высказался после поражения в финале Кубка Короля Испании от «Басконии» (89:100).

«Мы явно находимся в процессе превращения разочарования от проигранного финала в желание и боевой настрой. Мы были самокритичны. Лично я считаю, что должен был предвидеть атмосферу: после преодоления самой сложной части турнира – с выдающимися выступлениями в четвертьфинале и полуфинале – что‑то изменилось. В команде возникло определенное ощущение, мы потеряли часть смирения, часть энергии, тот задор, который нужен для игры в финалах. Я беру на себя полную ответственность за это, и такое, безусловно, больше не повторится.

Команда немного потрясена, но очень сплочена. Мы все вместе отпраздновали день рождения Марио Хезони. Нам нужно заново сосредоточиться на понимании того, почему после такого сложного старта еще в октябре мы в марте занимаем первое место в чемпионате Испании и четвертое – в Евролиге, находясь практически в недосягаемых позициях. Но очевидно, есть моменты, которые мы должны улучшить, особенно в психологическом плане», – заключил итальянский специалист.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
logoРеал
Кубок Короля Испании
logoСерджо Скариоло
logoБаскония
logoМарио Хезоня
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок Короля Испании. Финал. 28 очков Луваву-Кабарро помогли «Басконии» победить «Реал». ВидеоСпортс’’ показал матч
22 февраля, 20:14
Егор Амосов и Илья Фролов выступят во второй квалификации молодежного турнира от Евролиги в Абу-Даби
20 февраля, 13:59
ACB. 26 очков Хезони помогли «Реалу» победить «Уникаху», «Бильбао» проиграл «Басконии» и другие результаты
15 февраля, 21:04
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Лейкерс», «Майами» примет «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 21:09Live
Юдонис Хаслем: «Дело не в Редике, а в игроках «Лейкерс» и в ошибках двух главных звезд»
сегодня, 20:24Видео
Джейлен Дюрен: «Я предельно лоялен, таким вырос. В «Пистонс» мои братья»
сегодня, 19:30
«Сарагоса» не стала продлевать сотрудничество с Джошем Ричардсоном после испытательного срока
сегодня, 19:15
«Голден Стэйт» продлил контракт Ги Сантоса на 3 года и 15 миллионов долларов
сегодня, 18:45
Кенни Эткинсон: «Джеймсу Хардену пока трудно просто вести мяч»
сегодня, 18:34
«Зенит» подписал американского защитника Джонни Джузэнга до конца сезона
сегодня, 17:43Фото
«Бавария» снова интересуется Одедом Каташем
сегодня, 17:30
Никола Миротич, скорее всего, вернется в Испанию летом, «Валенсия» и «Реал» проявляют интерес
сегодня, 16:40
Райан Нембхард подпишет стандартный двухлетний контракт с «Далласом»
сегодня, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Дилан Озетковски и Шейк Милтон застряли в Дубае после поездки на выходных
сегодня, 20:59
«Хапоэль Тель-Авив» пытается срочно вывезти своих легионеров из Израиля, рассматривается вариант морского пути
сегодня, 19:56
Алекса Аврамович поможет сборной Сербии в следующей игре с Турцией 2 марта
сегодня, 19:45
«Его бросок одинаков из любого положения». «Хорнетс» поздравили Кона Книппела с рекордом по трехочковым трибьют-видео
сегодня, 19:06Видео
ФИБА перенесла матчи групп C и D азиатских отборов на чемпионат мира-2027 на июнь из-за конфликта на Ближнем Востоке
сегодня, 18:24
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» победило московское, «Ника» уступила УГМК и другие результаты
сегодня, 18:05
Дарио Шарич набрал 23+7 (8 из 12 с игры) в победном матче против сборной Германии
сегодня, 17:55
«Гран-Канария» продлила контракт Микеля Сальво, несмотря на тяжелую травму колена у форварда
сегодня, 17:15Фото
«Тенерифе» подписал бывшего чемпиона NCAA Кенни Уильямса
сегодня, 17:05Фото
Эргин Атаман: «Кажется, первая победа Турции в Сербии, исторический матч»
сегодня, 15:59
Рекомендуем