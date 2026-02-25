Зак Коллинз: «Команда была бы в лучшей ситуации, если бы я не столкнулся с травмами»

Центровой «Чикаго» извинился перед главным тренером за неоправданные ожидания.

Центровой «Чикаго » Зак Коллинз выбыл до конца сезона из-за операции на пальце ноги. В интервью The Chicago Sun-Times игрок рассказал, что извинился перед главным тренером Билли Донованом за неоправданные ожидания.

«Я просто сказал ему: «Прости, приятель». Я думал, что смогу дать ему гораздо больше в этом году. К сожалению, из‑за травмы запястья и пальца ноги у меня просто не было шанса это показать. Я считал, что провел очень хорошее лето и с нетерпением ждал возможности помочь команде.

В целом этот год получился непростым из‑за травм – и для команды в целом, и лично для меня. Я знал, что мог дать ему больше и чувствовал, что команда была бы в лучшей ситуации, если бы я не столкнулся со всеми этими повреждениями», – поделился Коллинз.

28-летний баскетболист провел в текущем сезоне 10 матчей, набирая в среднем 9,7 очка и 5,6 подбора за 18 минут на площадке. Этим летом станет неограниченно свободным агентом.